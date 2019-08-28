揭秘新版人民币生产过程，一张白纸是这样变成钱的

IT之家8月28日消息 8月30日，中国人民银行将发行2019版第五套人民币。今日，央视新闻就实地揭秘了新版人民币生产过程，它是如何从一张白纸变成钱的呢？一起来了解一下吧。

视频地址：点此观看

据介绍，央视记者来到了石家庄印钞有限公司，映入眼帘的就是印钞机。白纸变成钱的第一道步骤就是胶印，主要完成钞票正背面底纹图案的印刷。把专用印刷纸放进去，出来就成了有底纹的钞纸。

第二道工序是凹印，将图文印出凹凸感和立体感。

接下来是丝网和凸版印刷，然后是正背面涂布。





最后一道工序就是将大张产品裁切为小张产品，然后封百、捆千、塑封和装箱。工厂技术人员表示，他们生产的是“活”，出去了是“货”，用在花的时候才叫钱。



有人可能会担心在印钞厂工作的员工把钱带出去怎么办，对此负责人表示“不可能”。中国印钞造币总公司副总经理表示，进入工厂的每一张白纸都标有序号，这张纸无论走到哪个环节都是可追溯的。



根据之前的报道，今年四月，中国人民银行发文公布了2019年版第五套人民币，将于2019年8月30日起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。

新的人民币保留有原有的元素，同时也对部分纸币硬币外观进行了调整。

央行表示，在保持现行相关要素不变的前提下，对票（币）面效果、防伪特征及其布局等进行了调整，采用先进的防伪技术，提高防伪能力和印制质量，使公众和自助设备易于识别。