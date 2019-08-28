魅族Flyme 8正式发布：采用Alive Design，适配27款机型

IT之家8月28日消息 在正在进行的魅族16s Pro/Flyme 8新品发布会上，魅族正式发布了全新的Flyme 8，官方称Flyme用户已达9000万，Flyme 8研发耗时491天，采用Alive Design的全新设计理念，让体验轻快而鲜活。

Flyme 8支持灵动壁纸，是贯穿息屏AOD到锁屏界面的系统级桌面壁纸，官方称打破层级，全局动态的壁纸，动效实时随交互反馈，连贯舒适的视觉变化，充满了生命感。

Flyme 8采用新的桌面布局，动效图标简洁达意。4X6的新桌面布局，图标的前景与背景彻底区分，带来图标更细腻的动效，图标中心图形更严谨有细节，背景颜色做到更简洁，每个图标能更好表达应用含义。同时完美图标计划2.0，将适配更多第三方APP。

Flyme8采用去线留白结合全局下沉设计，全新的栅格体系，调整字号、字重、行间距等，使得字里行间简洁和规整，常用内容做了位置优化，手指更易触达。

Flyme 8还带来了更多动效，包括列表回弹、个人助理回弹、下滑通知栏等，还有全新的指纹解锁、充电、AOD动画，官方称新增了300项全新动画。

Flyme 8还有全新的听觉和触感反馈，号称有1000多项设计升级。

功能方面，Flyme 8小窗模式升级到2.0，更加高效易用。任意界面上可以呼出小窗。小窗模式加入气泡通知，可以来回切换窗口。阅读微信公众号也可以聊微信，平行小窗状态。

Flyme 8游戏模式升级到4.0，采用深色配色，更加沉浸，支持屏蔽来电、息屏运行。

Flyme8新的超级夜景，脚架模式升级到2.0，更亮更清晰，还新增自拍超级夜景模式，同样支持自拍美颜，另外还新增逆光模式。

Flyme8新增奇妙AR功能，可制作AR形象，支持鼻子、眉毛、眼睛等自定义功能，同时还可以自定义身体部分。

安全方面，Flyme8支持数字健康功能，可限制应用使用时长，家庭守护新增位置轨迹记录、安全区域功能。

Flyme8新增全新语音助手aicy，采用悬浮界面，支持打电话、发短信、购物、发微信等，覆盖241个场景。aicy识屏功能支持20余类内容识别支持，aicy纵览支持全局收藏，aicy影像支持场景识别、自动匹配参数、文档校正。aicy建议会根据用户习惯给出操作建议，例如插入耳机时建议开启常用的音乐应用。

Flyme8中One Mind升级到3.5，新增了263项优化，新增读写加速器，应用冷启动速度最高提升37%，触控响应均有提升。

Flyme8今天下午18点内测版开放申请，适配机型包括魅族16全系等共计27款机型，正式版将于11月和12月分批推送。