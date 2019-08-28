偷拍的秘密：小投入高回报，偷窥欲和性的满足

你被偷拍过吗？

如果被问到这个问题，回答“是”的人大概是少之又少。很多人甚至觉得，偷拍离自己相距甚远。

但是如果问，你住过酒店吗？回答“是”的人可能在百分之七八十之间。

如果继续问，你上过公共厕所吗？你去过试衣间吗？你乘坐过出租车网约车吗？你租过房子吗？你站过商场的扶梯吗？你搭乘过地铁公交车吗？

可以肯定地说，没有谁完全没有经历过以上的场景，甚至有很多人对多个问题都会给予肯定的答案，因为这是我们日常生活中最正常不过的事情。

那么，后面的这些场景，和第一个问题有什么关系？

偷拍的背后是性和利益驱动

花总在他最新推出的IP节目《花总鉴识录》中揭秘，网约车、试衣间、公共厕所、出租屋和酒店等，都是偷拍行为的高发场所。

花总也是偷拍的亲历者。在2018年11月之前的1年时间，花总利用伪装成闹钟的拍摄设备，在多家五星级酒店进行拍摄取证，从而揭露了包括万豪、喜来登、香格里拉、希尔顿、宝格丽等多家知名的五星级酒店存在的卫生问题，一时间引起轩然大波。

“我的曝光引发了对两个问题的讨论，一个是酒店的卫生问题，另外一个就是酒店的安全问题。”花总说，之所以还有安全问题，是因为他很容易地把伪装摄像头藏在了酒店的角落里，并没有被任何一个工作人员发现，这也证明在酒店进行偷拍是很容易的。

花总并不是偷拍维权第一人（他的偷拍主要目的是维权，多位律师表示这一行为不犯法，但不可取。花总也表示在拍摄结束后取走了设备），更不是在酒店偷拍的个例。2017年8月，济南一家全季酒店同样被顾客安装摄像头取证曝光了卫生问题。

当然，更多人则是成为了酒店偷拍的受害者。来自北京的张先生，在2018年和妻子入住苏州某酒店后被偷拍，视频被剪辑后长达40分钟，画面劲爆，最终该视频在网上被观看高达4万多次。

由此可以看出，不论五星级酒店还是经济型酒店，不仅都存在卫生问题，也还存在安全问题。特别是随着摄像头的小型化和高清摄像技术的进步，导致偷拍行为有更大的实施空间，也有更强的隐蔽性，令人防不胜防。

那么，偷拍这一行为背后的驱动力是什么？

中国著名的性学家李银河在谈到偷拍时表示，这一行为是为了满足人性中潜在的性癖好，是一种特殊的性唤起机制。“性”是人类最原始的需求之一，当人无法通过正常途径满足自我需求，就会寻求非正常的途径解决，从而形成黑色的供需利益链条。

有供需就会有利益，有利益就会有市场。花总在《花总鉴识录》中直言“利益是偷拍最强的驱动力”。供给者一方面寻求以最低的成本获得这些信息，另外一方面则将这些信息高价出售给需求者，实现利益的最大化。

偷拍的背后是人性不愿面对的罪恶——偷窥欲、性满足以及变态心理，还有对于利益的追逐。

偷拍是小投入高回报

网络技术、计算机技术的进步，带来了高度发达的互联网文明，让获取数据的代价越来越小。此外，硬件生态的爆发让技术应用的边际成本也在降低。成本的下降，意味着技术能够被更多人利用，不管是出于善意还是恶意。

花总在《花总鉴识录》中展示了多款经过精心伪装的高清偷拍微型设备，得益于电池技术和无线传输技术的进步，这些微型设备甚至已经不需要依赖于有线电源，比如床头的数字闹钟、不起眼的烟灰缸。

它们应用了被动红外检测技术，被动式红外系统本身不发射任何能量，只被动接收来自环境的红外辐射。一旦有人体红外线辐射进来，经光学系统聚焦就使热释电器件产生突变电信号，从而启动拍摄。

这项技术最早是科研工作者应用于野外野生动物的监测和保护，但随着成本的降低，它被更普遍更廉价地应用了。

花总还展示一款超微型摄像头模组，它比iPhone中的Nano SIM卡更小，长度仅为5毫米，厚度仅为4.5毫米，几乎仅为常人小拇指指甲盖的约三分之一大小，而光学镜片的直径和三根头发丝加起来一般大小，如果不进行挖掘式的检查很难在日常场景中发现这类镜头的存在。

但是这些微型的摄像头模组，已经能实现最低720P的清晰度，有的甚至已经达到4K的水平。

这些超微型的摄像头模组，最早被应用于医疗设备，因为它足够小但清晰度足够高，所以内置于肠道镜、腹腔镜等高精密医疗设备上，每台设备的售价不菲。但这些超微型摄像头模组，如今可以轻易在电商平台、线下渠道购买。

这些内置了微型甚至超微型摄像头的伪装设备，是生活中最常见的装饰物，有灯泡、鱼缸装饰、闹钟、盆栽、开关和充电器等。花总直接从电商平台上购买，最贵数字闹钟也不过是780元，最便宜的甚至只有79元，和一份品质好的外卖价格相当。

一方面是低成本，另外一方面则是高回报。科技进步也带来了更加直接便利的购买通道。社交平台的出现，移动支付的成熟，打破了时间和空间的限制，交易不再面对面进行，也不再受到时间的限制，网络让交易的效率最大程度提升。

但资源的稀缺性，信息的不对称以及人性的驱使，让偷拍产生的信息最终成为卖方市场。在《花总鉴闻录》中，一位卖家就展示了令人咋舌的涨价幅度。一部经过剪辑的偷拍视频，价格可以瞬间从500元直接涨到1000元，涨幅高达100%。

“本来，这些非常好的技术是用来造福人类生活，但是却被一些人用在歪门邪道上。”花总说，究其原因，就是这些设备的价格越来越低廉，但是品质越来越好，购买的方式越来越简单。

在暴利的诱惑下，人性中贪婪的一面裸露无遗。导致偷拍设备无孔不入，偷拍行为无处不在，让人防不胜防。

偷拍无处不在

花总在《花总鉴闻录》中展示了在网约车场景中的偷拍，穿裙子的女性乘客成为受害者；还有在某家平价酒店的房间内隐藏了12个微型摄像头，分布在盆栽、电视、排风扇、马桶、床头等隐蔽之地，让人在不知不觉中成为他人的“视觉猎物”。

“对于每一个普通民众来说，哪怕就算给了一些指示，都不一定能找到。”花总说，他热衷于看侦探小说，并使用过这些设备，才只能找到一部分，其他的需要提示并借助工具才能发现。

甚至在许多出租屋内，都有许多偷拍设备的存在。2019年8月，根据媒体的报道，一对福建的90后小夫妻在自己的出租屋内发现了摄像头，而摄像头正好对着他们的床，发现的时候，32G的内存卡都已经满了。而这个摄像头就是被藏在一台电视中，因为出现了奇怪的声音才被发现。

这样的行为还出现在写字楼内的厕所、健身房内的浴室、商场的试衣间等，数不胜数，难以禁绝。

偷拍是全球性问题

当然，偷拍并不只是中国的特有现象，这一行为已经成为全球性的问题，特别是对于女性来说，偷拍已经成为困扰她们正常生活的巨大问题。在韩国首尔，经常爆发女性抗议活动，其原因就是许多韩国女性正在遭受偷拍的困扰。

但令人感到振奋的是，中国在法律保障上已经先行一步，相关条款正在逐渐完善。2019年8月22日，民法典人格权编草案提交十三届全国人大常委会第十二次会议三次审议。草案三审稿针对在宾馆房间私装摄像头进行偷拍、侵害公民隐私权的行为作出规定，明确任何组织或者个人不得搜查、进入、窥视他人的宾馆房间等私密空间。

即便如此，在利益和欲望的驱使下，偷拍依然会存在每一个容易被忽视的角落，但是希望每一个人在提高自我防范意识的同时，如果遭遇到偷拍行为的侵犯，一定要勇于拿起法律武器，维护自己的权益。

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