高德地图打造新出行生态，一键打车可呼叫近40家网约车

IT之家8月28日消息 ，今天，高德地图联合中国交通运输协会共享出行分会共同举办2019共享出行创新发展论坛。活动现场，高德地图发布了传统出行数字化升级方案，帮助传统出行企业升级转型，该方案首批已接入享道出行、T3出行、峡客行、及时用车等近40家出行企业。

为帮助传统出行企业数字化升级，在论坛上，高德地图还联合中国交通运输协会共享出行分会成立共享出行大学，培养共享出行方面的人才。

打车难依然存在

据艾瑞统计数据显示，2018年国内移动出行用户已达到4.99亿，相比2014年增长了近1.5倍。然而对于用户而言，高峰期打车难、体验感参差不齐成为出行过程中遇到的主要问题。

阿里巴巴合伙人、高德集团董事长俞永福表示，传统出行企业是共享出行行业破局的关键所在。高德将充分依托自身在连接、技术、生态等方面的优势，帮助传统出行企业实现线上线下的深度融合，共同打造新出行生态。

针对传统出行企业在用户触达、线上运营、技术研发、品牌认知等方面的挑战，俞永福表示，“我们要将线下交通出行企业的司机、车辆、营运经验和线上移动出行平台的连接、技术、生态能力打通，取长补短、陆空协同，共建‘新出行’生态，共同满足用户的出行需求。”

俞永福在论坛发言中表示，要解决共享出行市场出现的问题，以汽车厂商、交运公司和出租车企业为代表的传统出行企业是突破口。他认为，“传统不代表落后，他们拥有专业的司机、丰富的线下营运经验、规模化的合规车辆等优势，恰恰是共享出行行业破局的关键。”

高德搭共享出行平台

针对一方面用户打车难，另一方面传统出行企业获客难，二者无法有效连接等问题，高德地图发布了传统出行数字化升级方案，从连接、技术、生态三个维度对传统出行企业提供支持。

连接方面，目前高德地图月MAU超过4亿用户，在月超过6亿MAU的支付宝上的还有高德打车小程序，高德地图可以连接广泛的出行用户，并帮助传统出行企业实现用户的规模化触达。

技术方面，高德地图为网约车企业提供了一站式出行解决方案，让传统出行企业在获客成本、车辆调度、安全等方面提供解决方案，同时还支持行程结束后的客诉处理等问题。针对出租车企业的实际需求痛点，高德地图还推出了新出租车数字化方案。

生态方面，高德地图联合了阿里巴巴经济体成员，在数据、风控、支付、金融等方面为传统出行企业提供全方位的生态扩展的能力。

上图：在成都，高德地图打车支持的网约车平台

根据高德方面介绍，在接入高德地图数字化升级后，享道出行的获客成本降低数十倍；及时用车在15天内就完成了从0到1的接入上线；湖北宜昌交运集团旗下的峡客行，高德为其贡献了90%以上的订单。

在接受包括IT之家在内的记者采访时，阿里巴巴合伙人、高德集团总裁刘振飞表示，高德不会下场提供运力，只提供平台，数字化升级传统出行企业，“对众多传统出行企业而言，高德不仅要‘授之于鱼’，提供一体化解决方案，更要‘授之于渔’，为出行行业培养更多领军人才，贡献更多的共享出行新生力量。”刘振飞说。