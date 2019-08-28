戴森“核心科技”数码马达详解

8月28日下午消息，今日戴森在北京举办的“源•动”戴森数码马达沉浸体验日，为参与者展现戴森的核心科技“数码马达”。

为解决传统吸尘器的问题根源——薄弱的马达效率，戴森创始人詹姆士·戴森爵士与其工程师和科学家团队探索更高效的替代方案，戴森数码马达的研发便由此开启。根据戴森官方的说法，自1999年以来，戴森在数码马达的设计、开发和制造方面已投入超过3.5亿英镑，数码马达的总生产量超过5000万台。

戴森V1数码马达，转速达1666转/秒，运用这款数码马达的戴森第一代干手器，让干手体验更快捷舒适。而2013年V4数码马达的诞生，使全新戴森Airblade Wash+Dry干手器面世。它可以在14秒内快速有效地烘干双手且噪音更小。

戴森V2数码马达的诞生曾带来了吸尘器领域的革新。V2数码马达采用双极设计，体积更小，它成了戴森第一台手持真空吸尘器DC30及360 Heurist智能吸尘机器人的核心。

同时伴随着戴森数码马达迭代，他们于今年3月推出了全新的智能无绳吸尘器Dyson V11 Absolute，V11数码马达每分钟转速高达125，000转，新增三级定叶轮，经过1600°C高温固化处理的陶瓷中心轴，数据上看比钢材更坚硬，而密度更小。同时，它由880层超薄复合钢板产生磁场，驱动马达转动，其吸力数据比戴森Cyclone V10吸尘器提升40%。

另外，戴森迄今最小、最轻的V9数码马达的面世则影响了美发造型行业。它比传统马达转速快8倍，而重量只有一半，直径只有27毫米，并含有一个轴流式叶轮，转速达到每分钟110，000转，每秒钟可推动13升的空气。小巧紧凑的它被搭载在吹风机手柄处，使戴森Supersonic吹风机机身更轻便，且能在降噪的同时，不牺牲干发速度。

根据官方数据，从第一代数码马达发展至今，戴森已在全球范围内申请了超过1000多项数码马达专利技术。戴森是为数不多坚持自主研发数码马达的科技公司，工程师全程参与戴森数码马达的研发制造，也亲自参与开发高精度全自动生产线，在世界各地寻找最高效的机器人设备，对更先进的生产技术进行投资。

戴森全球数码马达工程总监David Warne表示：“在生产过程中，最重要的一个环节就是我们的生产线。我们在数码马达制造的每一个环节都严格控制误差，这就意味着对于整个生产制造基地的要求极高。”

V11数码马达能成为迄今为止速度最快、功率最强的数码马达，很大程度上归功于制造它们的精密机器人。在新加坡先进制造中心内，机器人在2-3毫米的精度范围内每分钟重复运动数百次，由“控制塔”监控制造过程，机器人还配备3D视觉，可以查看和分析生产线上的实时状况，并能够在12秒内智能装配马达并检测质量。如此高自动化的生产线，让戴森平均每2.3秒就产出一台数码马达。

发展至今，戴森彻底颠覆了吸尘器、吹风机、干手器等产品的造型和性能，为人们的家居生活发掘更多更好的解决方案。