2699元至3299元，魅族16s Pro正式发布：骁龙855 Plus+6.2英寸Super Amoled屏

IT之家8月28日消息 今日下午，魅族在珠海大剧院举行魅族16s Pro旗舰手机发布会，正式发布了魅族16s Pro新品手机与Flyme 8全新系统。

魅族16s Pro采用经典极边全面屏设计，机身厚7.65mm，重166g，等边对称并具有超大R角。魅族16s Pro还带来了全新的色彩设计，拥有梦幻独角兽、黑之谧镜、白色物语与暮光森林配色。

屏幕方面，魅族16s Pro采用三星定制的6.2英寸Super Amoled屏幕，具有103%的 NTSC色域、96.1%的DCI-P3色域与1.5的色彩偏移指数，支持DC调光，可硬件过滤33％的蓝光，触摸采样率为160HZ。

配置方面，魅族16s Pro搭载高通骁龙 855 Plus处理器，全系列配备UFS 3.0存储，采用第二代双超线性扬声器与mEngine 3.0触感引擎，支持OneMind 3.5智能调优。

摄像方面，魅族16s Pro前置三星3T2 2000W像素摄像头，后置全索尼AI三摄，为索尼4800W IMX586+索尼2000W IMX350+索尼 1600W IMX481组合，支持117° 超广角、2.5cm超微距、3倍无损变焦、8倍数码变焦，4K 60帧超清录像/480帧慢动作录像/超广角录像。

价格方面，魅族16s Pro 6+128GB售价2699元，8+128GB售价2999元，8+256GB售价3299元。将于今日17:00正式开启预约，8 月31日10:00 全渠道首发。