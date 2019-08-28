2019未来科学大奖即将揭晓！单项奖金达100万美元

8月28日消息，科学是社会进步的动力，科学家不断拓展人类认知边界，改变了人类生活及经济的发展。我们不断地被现代科学启蒙和滋养，科学家用他们的知识、他们的探索、他们的贡献为我们打开一个又一个通向未来的大门。科学是无私的，科学家是一个又一个的先驱者，更是不畏过往、不惧未来的时代英雄。回首新文化运动中“赛先生”概念的诞生已经过去了一百年，这一百年让中国逐渐开始重视科学，让我们认识到现代科学的重要性，认识到对于社会、经济、文化进步、人类文明的巨大贡献。

推动科学、成就未来。2016年中国大陆第一个由科学家、企业家群体共同发起的民间科学奖项——未来科学大奖应运而生！作为中国大陆首个非官方、非营利、民间发起的科学奖项，未来科学大奖关注原创性的基础科学研究，奖励在大中华区做出杰出科技成果的科学家（不限国籍）。

今年未来科学大奖走入第四个年头，四年的荣耀离不开科学家、企业家群体的贡献和坚持。未来科学大奖由世界顶尖科学家组成科学委员会保证专业性和权威性，在国际社会上及专业领域产生了越来越大的影响，国际上很多知名的科学家，包括诺奖得主、图灵奖得主、菲尔兹奖得主以及数十位美国、法国、德国等国的科学院、工程院院士，参与了未来科学大奖的提名与评议过程。今年三个奖项共接收到200多封推荐信，目前，在来自全球各地的科学委员会委员的共同努力下已结束了第二轮评审工作。2019未来科学大奖获奖者将在9月7日14：00准时揭晓。

正如未来科学大奖所倡导的那样，让无数一直坚持原创性的基础科学研究的科学家，在大中华区做出杰出科技成果的科学家（不限国籍），让为社会进步、为人类文明作出探索与贡献的科学家，变成最闪耀的明星。

宇宙级超强阵容评审团

2019年未来科学大奖科学委员会委员共有21位，均是来自生物、医药、物理、天文、化学、数学、计算机等基础和应用研究领域的权威学者。

未来科学大奖

2016年，未来科学大奖正式设立，由科学家、企业家群体共同发起，作为中国大陆首个非官方、非营利、民间发起的科学奖项，未来科学大奖关注原创性的基础科学研究，奖励在大中华区做出杰出科技成果的科学家（不限国籍）。

未来科学大奖目前设置“生命科学”、“物质科学”和“数学与计算机科学”三大奖项，单项奖金100万美金。奖金来源于公共声誉优良、社会贡献突出且深度认同科学价值的行业领袖自愿出资，由香港未来科学大奖基金会有限公司负责奖金的捐赠和发放。每项奖项由四位捐赠人共同捐赠。

未来科学大奖希望奖励对社会做出杰出贡献的科学家，启蒙科学精神，唤起科学热情，影响社会风尚，吸引更多青年投身于科学，实现中国的“科学梦”。