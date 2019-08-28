《第五人格》冠军玩家，和苹果iPad mini 5那些事

黑头年少，风云还会龙虎。



8月24日，2019年《第五人格》IVC夏季精英赛总决赛已经在深圳欢乐谷落下帷幕，Ace、Gr、Itc三支战队为广大玩家们上演了一场场紧张激烈的巅峰对决。而最终，Gr战队笑到了最后，他们经过六局对阵先后战胜Ace战队和Itc战队，成功登上本届IVC夏季精英赛的冠军宝座。IT之家也在现场见证了冠军的诞生。

能够在胜者组决赛兵不血刃地击败劲旅Ace战队，同时在总决赛中鏖战四局最终结束战斗，Gr战队的强大背后有什么秘密？

我们知道，对于电竞玩家而言，天赋、技术以及日常的训练是重点。但同时，游戏设备的选择亦很关键。所谓“武功再高，也怕菜刀”，工具还是很重要滴。如果能找到自己称手的游戏设备，无论是训练还是比赛自然都是事半功倍。

赛后IT之家小编有机会和Gr战队队长蓝胖子、比赛现场解说贤儿以及另一位现场解说正直的男U进行了采访交流，过程中我们也谈到了游戏设备对移动电竞选手们的重要性，大家在训练或比赛中最喜欢用什么手机等等。让小编比较意外的是，最近市场上大热的游戏电竞手机品类似乎并不是两位《第五人格》职业电竞选手们的心之所爱，私下里的训练或游玩，他们都更喜欢使用一款平板设备——来自苹果的新iPad mini（也就是iPad mini 5啦），这引起了小编的兴趣，顺着这个话题，我们聊了很多，小编也得以更深入地了解苹果新款iPad mini是如何融入到职业电竞玩家的“圈子里”的。

比赛精彩，是因为训练有方

8月24日的《第五人格》IVC夏季精英赛总决赛，冠亚军之间的较量异常焦灼，首局双方就打得不分胜负，以4：4的比分握手言和，但随后Gr战队的皮皮限用连续两场“四杀”的惊艳表现帮助Gr战队取得领先，Itc随后也比较强势的“保卫战”，但最终，鏖战4局后，Gr战成为最终赢家。

在谈到当天比赛的赛况时，解说正直的男U表示，因为参与比赛的选手，包括Gr和Itc战队，他们私下里其实都是好朋友，线下训练的时候都是在一起穿插起来的，对彼此的技术特点和套路都非常熟悉，所以比赛才会如此精彩焦灼。他还点评了最终决赛中Gr战队人气选手皮皮限的表现。他分析，皮皮限的精彩表现首先主要是年龄优势，皮皮限的年纪小，反应敏捷，电竞赛场确实对选手的反应能力要求非常高，其次就是皮皮限的控场能力很强，在得知自己没有办法完成四杀的时候，他会第一时间保平，非常稳。

随后有记者询问了本次精英赛赛场上选手们使用的设备，得到的回答是来自苹果的iPhone8 Plus，关于此，IT之家后续会做更进一步的介绍。

同时主播正直的男U也表示，其实《第五人格》这个游戏在玩起来的时候用Pad设备体验会好一些。因为比如说像监管者，他们可以在求生者修密码机的时候观察哪里的天线是晃动的，然后据此判断求生者的位置。其实这个判断方法在手机上是比较难清晰捕捉到的，这需要很强的视觉敏锐力。像职业选手，他们的视力、反应敏捷度是非常厉害的，所以在手机上可能没有什么问题，但是对于普通玩家来说，在iPad上可能才能更轻松、更清晰得捕捉到这些细节信息。

换一个说法，这些《第五人格》电竞选手们在平时的训练过程中主要使用的是iOS系统的设备，iPhone或iPad，就像皮皮限在这次比赛中发挥非常好，其实他平时训练的时候用的就是iPhone 8 Plus，所以比赛的时候对他来说和平时是没有差别的。对于《第五人格》这款游戏，之前的比赛更多也是采用了iPhone，正直的男U表示主要还是考虑到iPhone的稳定性，

那什么时候用iPhone，什么时候用iPad呢？其实还是有讲究的。Gr战队队长蓝胖子以及《第五人格》官方解说贤儿表示，选手们一般会在比赛、以及针对比赛的训练中使用iPhone来进行游戏，因为这样可以避免在比赛中因为设备不同而造成不适应。但是，当大家在观察训练成果的时候，则会使用新iPad mini，它可以给大家带来更舒服、更直观的感受，方便大家找到训练过程中的问题。另外，当选手们在线下娱乐的时候，比如和室友一起玩游戏，也会使用新iPad mini，这样会得到一个更好的游戏体验。

同时，IT之家小编也了解到，iPad mini在选手们进行严格的训练时其实也会起到很重要的作用，例如解说贤儿就表示，在训练时大家玩游戏的设备是iPhone，但是大家也会在旁边放一台iPad mini用于队友间的彼此通信。贤儿表示，职业选手们通常不会使用游戏自带的通话功能或在训练的设备中一边练习一边开着通话软件，通常训练的设备只会用来打游戏。而iPad mini这时候就承担起了队友间通讯的角色。

iPad mini 5到底怎样带来好的游戏体验？

在初步的交流中我们发现苹果iPad mini 5在《第五人格》职业电竞玩家的比赛、训练和休闲时间和游戏的方方面面都起到了重要作用，虽然比赛本身使用的是iPhone，但他们也离不开iPad mini的辅助。所以，iPad mini到底在游戏过程中的哪些方面能够帮到他们？这是小编希望深入了解的地方。

其实在后面的采访中的，我们可以总结为三个关键词：画面、操控和稳定性，注意，这三个点不是孤立的，而是互相成就、互相影响的。

1、画面

画面主要有两个方面，一是显示视野，二是显示画面的精致细腻程度。这个我们可以从和蓝胖子以及贤儿的交流中可得出。

在谈到自己训练以及平时是否会使用iPad mini 5的时候，蓝胖子给出了肯定的回答:

因为有时候你会选择更多样化的一个使用手感，用mini的话就会感觉视角比较好一些，或者就是操作顺手一些，拿在手里也很舒服。

而主播贤儿则作了一些更生动的解释，他以在PC上玩《绝地求生》为例，很多玩家用宽比例的带鱼屏，或者接双屏甚至三屏进行游戏，就是为了能过获得更大的视野，就像一个物理外挂一样，可以帮助玩家在游戏时赢得更轻松一些，获得更多的快乐。

实际上iPad mini也是一样的，屏幕更大，分辨率更高，能看到的东西也更多，那我们能得到的信息也更多。《第五人格》这款游戏就是一个搜集更多信息来获取优势、累积优势最后获得胜利的游戏。

当然，相信很多人也知道，在iPad mini 5上搭载的是和去年iPhone XS系列同款的A12系列处理器，这让它瞬间跻身移动设备顶级性能的行列里，在这种性能的加持下，游戏画面自然也能得到更清晰的展现。

2、操控性

而至于操控方面，就不得不谈及《第五人格》这款游戏中一些具体的职业和技能特性的案例了。

了解蓝胖子的网友可能知道，他在游戏中主玩的是救人位，常用佣兵和空军。对于iPad mini 5玩《第五人格》在操控方面的优势，他拿佣兵进行了举例说明：

大家知道佣兵有一个技能叫弹簧手，这个技能的特点是会根据你屏幕正中心的角度而选择方向弹射出去。所以屏幕更大一些，就代表你选择的角度可以更精确，将角色弹射到自己想到的地方。

比如我想弹到前面那块板区、窗户，我可以直接弹到它面前，而手机屏幕比较小，有时候容易误触，方向的选择没有那么精确。

除了蓝胖子玩的佣兵，主播贤儿还谈到了自己玩小丑的感受。他是一个手搓小丑的玩家，他觉得自己在iPad mini上玩的时候会更舒服，因为iPad mini的画面显示更清晰，有时候可能距离很远，也能看到有哪些东西，然后及时作出应对，方便追击。同时，手搓小丑需要在一个短距离内做出一种比如360度、180度或者270度等角度的拐弯，这种操作下，手指在屏幕上滑动的距离就代表着你转向的一个恒定的值，并不是说你划得速度有多快，转的方向就有多大，而是我划得有多远，就能转多少。

手机的屏幕比较小，进行这种操作就比较有难度，但是在iPad mini上，你就很容易能够实现一些精准角度的转弯，例如在屏幕上从右到左滑动，就可以做出大范围的转向。

其实，IT之家小编总结起来，还是“大屏幕+触控”带来的操作优势。是这两者的结合，对于《第五人格》而言，也并非仅仅屏幕更大就行。很多主播在直播时也会在PC上进行游戏，而键鼠的操作，事实上不如触控来得方面直接。而“大屏幕+触控”，显然iPad mini才更适合《第五人格》这样的游戏。

3、稳定性

还有一点是稳定性。

其实这个问题更多也是和iPad搭载的iOS系统有关。IT之家小编从接受采访的蓝胖子以及两位解说主播口中得知，在以往《第五人格》的竞赛项目中，更多也是会选用iPhone来进行，大家普遍的反馈是，iOS作为闭源系统的稳定性是有目共睹的。例如主播贤儿表示，在很多手机上，游戏越玩越卡是一个难以避免的情况，并不是说硬件堆得多极致就可以解决问题，后台、内存里的东西越来越多，安装的软件越来越多，进程之间的互相调用，都会导致游戏越玩越卡，稳定性变弱。但是iOS系统在根源上就已经避免了这些问题。

除了上面小编总结的这三点，现场还有记者也问到了使用iPad mini进行《第五人格》游戏的功耗和续航问题。主播贤儿表示，iPad mini玩游戏的时候没那么容易发烫。其实功耗和续航这两个点是紧密相连的，功耗小的外化表现就是不容易发烫，功耗小，通常续航的时间也就更长。当然，iPad mini的机身尺寸相比手机更大，能塞进更大的电池，续航自然也就更足，这也是很多人会用iPad mini来主玩游戏的原因之一。官方也说过iPad mini的续航时间可达10小时以上。

IT之家采访后记：

在《第五人格》IVC夏季精英赛结束后小编和Gr战队队长蓝胖子、比赛解说贤儿以及正直的男U三位的采访中，大家聊了用iPad mini 5玩《第五人格》这款游戏的方方面面。事实上，iPad mini 5很适合玩移动端的游戏，已经不是什么新鲜话题，但能借助这次机会，从职业电竞玩家的角度来看看iPad mini在移动端游戏究竟能发挥怎样的能量，也让我们对这款设备和游戏之间的关系有了更深入的了解。在普通玩家的严重，用iPad mini玩游戏或许只意味着屏幕更大画面更好玩得更爽，但在职业电竞的圈子里，显然还意味着更多……

事实上还有一点是我们在采访中没有提及的，就是游戏开发商对终端的优化。很多时候小编会将iOS平台和安卓平台的游戏体验类比家用主机和PC，这种差别的关键就在于游戏开发商对系统终端优化的难度上。iOS的平台相对闭源和统一，游戏厂商很方便对游戏和硬件本身做有针对性的优化，获得全面完善的游戏体验，而安卓的碎片化特点则让游戏厂商的优化难度指数级增加。很多时候我们不能忽视“优化”的作用，特备是游戏玩家，对这个词相信都有深刻的执念。

所以当我们谈游戏体验时，到底在谈什么？其实就是在谈硬件和软件是否有很好的土壤，能否更好的做到一体化？而iPad mini显然为我们提供了这样的一个范例。



