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年底前50%减量，北京滴滴小蓝置换为青桔单车、摩拜置换为美团黄单车

2019-8-28 17:34:28来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据北京市交通委消息，滴滴出行、摩拜单车将按现有报备投放车辆数的50%减量，并全部领回由各区集中清理存放的车辆，于2019年年底前实施完成。实施减量过程中，滴滴出行将小蓝单车全部置换为青桔单车，摩拜单车完成第一批摩拜美团黄新款单车置换。

据悉，按照《北京市非机动车管理条例》有关互联网自行车租赁服务实施总量调控的规定和市交通委有关工作部署，2019年7月，滴滴出行、摩拜单车分别向市交通委提交了投放车辆减量与同步置换新车方案。经市、区管理部门共同研究，同意两家运营企业所提交方案，并要求两家运营企业细化分区的减量与新车置换计划，在各区管理部门监督下实施；同步做好车辆数据更新，确保实时、准确、完整接入互联网租赁自行车监管与服务平台；持续做好用户权益保障工作。

据了解，摩拜单车近日在北京陆续开启了旧车升级置换“美团黄”新款单车工作。目前，摩拜单车所有车型均支持美团App扫码开锁。用户将美团App升级至最新版本后，使用原有的摩拜手机账号登陆，所有骑行均免缴押金，原有摩拜账号中的余额、月卡等权益保持不变。

本次置换的新款单车是摩拜的第五次升级作品，升级制动系统，用户以相同的手力刹车时，车轮所产生的制动力比以往提升51%。

针对置换所回收的车辆，今年7月，摩拜单车将“全生命周期管理”升级到2.0版本，持续在设计、采购、生产、投放、运营、报废等全环节贯彻3R原则（Reduce, Reuse, Recycle)，实现废旧单车100%回收。

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关键词：共享单车

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