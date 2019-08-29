3798元起，iQOO Pro 5G版开启预约：骁龙855 Plus+44W超快闪充

IT之家8月29日消息 今日凌晨，iQOO Pro 5G版开启预约，搭载骁龙855 Plus处理器，支持44W超快闪充，8GB+128GB售价3798元。

iQOO Pro 5G版采用 6.41英寸 Super AMOLED 水滴屏，屏占比达 91.7%；配置vivo屏幕指纹，其指纹感应面积增加了1倍，动态范围提升了30%。

配置方面，iQOO Pro 5G版搭载高通骁龙855 Plus处理器，内置4500mAh超大电池，支持44W Super FlashCharge 超快闪充，全系配备UFS 3.0高速闪存，最高内存为12GB，最高存储空间为256GB。

其他方面，iQOO Pro 5G版采用“5G 6 天线”设计，把普通的 4 根 5G 天线增加到了 6 根，提升了iQOO Pro 的 5G 天线性能。同时，iQOO Pro支持5G+4G双卡双待，配置全新Net Turbo网络加速技术、双Wi-Fi加速技术。

摄像方面，iQOO Pro 5G版搭载了4800万像素的IMX582旗舰传感器，1/2英寸大底，搭配超级夜景2.0，120度超广镜头，拥有2.5cm对焦距离的超级微距，还有AI场景2.0、AI人像构图。

价格方面，iQOO Pro 5G版 8GB+128GB售价3798元，8GB+256GB售价3998元，12GB+128GB售价4098元，将于9月2号零点正式开售。