FF回应贾跃亭将卸任CEO：架构变革近期将公布细节

北京时间8月29日早间消息，针对媒体报道的贾跃亭将卸任FF CEO的消息，FF发表声明称，FF从去年底就已经着力推动公司顶层治理架构变革，并已经正式进入执行阶段，近期内将会公布相关细节。

声明中未明确提及贾跃亭是否会辞任，但FF内部人士向新浪科技透露，在此次顶层治理架构变革中贾跃亭确实将卸任CEO一职。

FF方面进一步表示，通过本次治理架构的变革，将会陆续有更多优秀人才加入。此前FF的组织优化推动了公司的组织架构变革以及全球一体化协同，把更有能力和年轻的中层干部提升到领导岗位。

“在战略层面上，FF创始人兼CEO贾跃亭在十年前创造的互联网生态模式依然对FF长期发展至关重要。”FF方面表示。

此外针对贾跃亭债务问题，FF也在声明中表示，贾跃亭过去两年来通过多种方式已陆续偿还超过30亿美金的国内债务，还债信托基金的设立就是为了尽快彻底解决债务问题。

以下为FF声明全文：