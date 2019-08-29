FF回应贾跃亭将卸任CEO：架构变革近期将公布细节

北京时间8月29日早间消息，针对媒体报道的贾跃亭将卸任FF CEO的消息，FF发表声明称，FF从去年底就已经着力推动公司顶层治理架构变革，并已经正式进入执行阶段，近期内将会公布相关细节。
声明中未明确提及贾跃亭是否会辞任，但FF内部人士向新浪科技透露，在此次顶层治理架构变革中贾跃亭确实将卸任CEO一职。
FF方面进一步表示，通过本次治理架构的变革，将会陆续有更多优秀人才加入。此前FF的组织优化推动了公司的组织架构变革以及全球一体化协同，把更有能力和年轻的中层干部提升到领导岗位。
“在战略层面上，FF创始人兼CEO贾跃亭在十年前创造的互联网生态模式依然对FF长期发展至关重要。”FF方面表示。
此外针对贾跃亭债务问题，FF也在声明中表示，贾跃亭过去两年来通过多种方式已陆续偿还超过30亿美金的国内债务，还债信托基金的设立就是为了尽快彻底解决债务问题。
以下为FF声明全文：
有关FF推动顶层治理架构变革相关报道的声明
最近几天来，有中外媒体发布了一系列关于FF治理架构调整以及贾跃亭先生卸任CEO的相关报道，特此回应如下：
FF从去年底就已经着力推动公司顶层治理架构变革，并已经正式进入执行阶段，近期内将会公布相关细节。
通过本次治理架构的变革，将会陆续有更多优秀人才加入。此前FF的组织优化推动了公司的组织架构变革以及全球一体化协同，把更有能力和年轻的中层干部提升到领导岗位，整体组织的创新力和战斗力得到大幅提升。
FF在几年前就已经定义和打造了颠覆性的产品FF 91，多项技术和成果一直处于行业领先地位，目前除了推动FF 91交付前的各项测试工作之外，在决定未来汽车核心竞争力的I.A.I（Internet, Autonomous Driving and AI）领域，也在持续推动产品的升级和迭代。
在战略层面上，FF创始人兼CEO贾跃亭先生在十年前创造的互联网生态模式依然对FF长期发展至关重要。贾跃亭先生的梦想远见和战略前瞻性已经赋予了FF变革的基因；他在商业模式创新方面的布局也奠定了FF的差异化竞争能力；同时也将会在产品技术创新和用户生态创新领域不断推动FF实现长远战略目标。
此外，贾跃亭先生过去两年来通过多种方式已陆续偿还超过30亿美金的国内债务，还债信托基金的设立就是为了尽快彻底解决债务问题。
FF将在9月3日发布重大利好信息，届时欢迎媒体关注以及垂询。
Faraday Future
08/28/2019