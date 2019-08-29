realme Q：采用骁龙712处理器

IT之家8月29日消息 据热心网友投稿，realme手机官方今天上午公布了realme Q的处理器信息，采用高通骁龙712处理器。

realme手机官方称，别问，问就将芯比芯；realme Q，骁龙712性能迅猛龙。真敢说手机发布会，9月5日，Q你来看！据了解，realme的Q系列采用后置四摄；realme的四摄家族早在之前在印度已经亮相，不过型号为realme 5、realme 5 Pro和realme XT。

印度发布的realme 5搭载高通骁龙665处理器；前置1300万摄像头，后置四摄为1200万主摄、800万超广角、200万微距以及200万景深镜头。

realme 5 Pro搭载高通骁龙712处理器；前置1600万像素摄像头，后置4800万四摄组合，包括索尼IMX586主摄、800万超广角、200万微距以及200万景深镜头。

realme XT搭载骁龙712 AIE处理器；后置四摄为三星6400万像素的ISOCELL Bright GW1传感器、800万超广角摄像头（119度）、200万微距以及200万景深镜头。

当然，国行版本的realme Q在配置上可能会不同；最后，realme Q将在9月5日正式亮相。