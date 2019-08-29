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原美图COO程昱已加盟苹果中国，或任总经理一职

2019-8-29 10:39:04来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家8月29日消息 据媒体报道，美图公司昨日发布公告，任命大街网创始人王秀娟为新任美图COO，原美图公司COO程昱已于近期离职，消息人士透露，程昱已经加盟苹果中国，出任总经理一职。

对此消息，接近苹果中国方面的消息人士向媒体，程昱确已加盟，但没有透露具体职位。

2017年11月，美图公司发布公告任命程昱为COO，负责美图的整体商业化。在加入美图之前，程昱先后在微软、奇虎360等知名技术公司担任过产品，工程师，及管理岗位。

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关键词：美图苹果

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