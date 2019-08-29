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华为、京东、小米、360等入选人工智能“国家队”

2019-8-29 10:44:17来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月29日消息 8月29日上午，2019 WAIC世界人工智能大会开幕式上，国家新一代人工智能开放创新平台成立，这一平台囊括了10大创新企业代表，华为、京东、360、小米等入选。

据悉，视觉计算领域的代表为上海依图网络科技有限公司，营销智能领域的代表为明略科技集团，基础软硬件的代表为华为技术有限公司，普惠金融领域的代表为中国平安，视频感知领域为海康威视，智能供应链领域为京东，图像感知领域为北京旷视科技有限公司，安全大脑领域为360（北京奇虎科技有限公司），智慧教育领域的创新企业代表为北京世纪好未来教育科技有限公司，智能家居领域为小米科技有限责任公司。

2019世界人工智能大会于8月29日-31日在上海举行，500余位国内外顶尖高校、行业领军企业、国际组织的重要嘉宾云集上海。全球AI知名企业领袖齐聚，包括特斯拉首席执行官Elon Musk，阿里巴巴董事局主席马云、腾讯董事会主席马化腾、创新工场创始人李开复、微软全球执行副总裁沈向洋等。包括图灵奖得主罗杰·瑞迪、曼纽尔·布卢姆，诺贝尔奖得主乔治·斯穆特、芬恩·基德兰德，“机器学习之父”汤姆·米切尔、“递归神经网络之父”于尔根·施密德胡伯等顶级学术大咖云集，交流人工智能的发展。

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关键词：AI华为小米

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