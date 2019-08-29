TCL电子公布上半年财报：电视机出货量稳居全球第二

IT之家8月29日消息 TCL电子（01070.HK）现已公布了上半年财报，财报显示TCL电子全球电视机整体销售量再创新高达1,553万台，出货量市占率达14.3%，稳居全球前二。

根据TCL的财报， 2019年上半年，TCL电子全球电视机整体销售量再创新高达1,553万台，同比增长17.9%。数据显示，TCL电视机出货量市占率达14.3%，稳居全球前二；其中TCL品牌电视机销量达1,031万台，同比增长33.1%，市场份额全球第三。

数据显示，2019年上半年TCL智能电视机和4K电视机的销售量同比增长31.8%及52.5%至1,237万台及575万台，65英寸及以上电视机销售量同比大幅增长116.5%。大屏化、智能化的趋势也越来越显著。在研发方面，TCL将持续开发全球领先的量子点、Mini LED和8K等前沿显示技术。

互联网业务与雷鸟品牌

财报显示，上半年TCL互联网业务收入达3.5 亿港元，同比大幅提升125.2%。上半年雷鸟科技实现收入2.5亿港元，同比显著增长63.3%，其中视频付费分成及会员卡收入同比提升45.7%，广告业务收入同比上升36.6%，增值业务收入同比增长 269.5%。利润方面，雷鸟科技上半年净利润达7,759万港元，超去年全年净利润水平，净利润率高达 30.7%，盈利能力持续增强。

海外业务与全球化



上半年，TCL海外互联网业务首次新增9,602万港元的可持续性收入，占上半年互联网业务总收入的27.5%，数据显示TCL成为行业内首家拥有较大规模、持续性的海外互联网业务收入的中国企业。软件方面，TCL也已经推出了雷鸟科技最新的TCL Channel，TCL及雷鸟科技将进一步深化与Roku和Google的战略合作。