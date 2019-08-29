为什么中国年轻人越来越不爱发朋友圈了？

IT之家8月29日消息 据俄罗斯卫星通讯社，最近，中国80、90后越来越少地在微信上分享他们的个人生活，为何中国年轻人开始不爱发朋友圈了？归结起来，有这里有以下几方面的原因。其中最重要的是，很多父母可以借微信“窥视”孩子们的生活。其次是害怕受到指责的恐惧，朋友圈里的人形形色色。当然，年轻人也没有太多的空闲时间，因为都在忙于工作。

某自媒体的一篇相关内容文章解释了为什么年轻人不想在微信里分享自己个人生活情况的原因。作者写道：“以前发朋友圈，是放肆。现在发朋友圈，是克制。很多时候，我们无法决定别人怎么看、怎么说。而我们之所以不想发朋友圈，可能就是因为在看透了社交网络的本质之后，逐渐厌倦了那些不必要的误解与纷争。于是发朋友圈，最终也就变成了一件无所谓的事情。”

报道称，微信不想失去年轻受众，已经推出一个功能，允许用户在下载后限制他们的朋友圈的可读期限为三天，超过1亿人默认设置了此功能。目前，微信全球月活人数超过10亿人。

一位接受采访的匿名用户在谈到这种情况时表示：“‘90后’消失在朋友圈是正常的，我们都在慢慢长大，现在1990年出生的人都29岁了。哪还有时间每天挂在网上呢。”



报道认为，人们在网络中树立的形象，往往与现实生活中有很大差别。社交网络一边帮助人们与他人保持联系，一边又促使人们走向自我封闭。