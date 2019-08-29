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交通部回应ETC卡遭“盗刷”：及时关闭免密免签功能

2019-8-29 12:52:00来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月29日消息 据澎湃新闻报道，8月29日上午，交通运输部举行2019年8月份例行新闻发布会，新闻发言人孙文剑针对近日部分ETC卡遭“盗刷”的案例回应记者提问时称，使用交通行业与银行联合发行的“二合一”联名卡的ETC用户，应尽快拨打开卡行的客服电话关闭"免密、免签"功能，避免被“盗刷”的风险。

孙文剑表示，目前ETC卡共有三种形式：第一种是交通行业早期发行的单用途ETC卡，此类卡已停止发行。第二种是交通行业与银行联合发行的记账卡，客户持有一张单用途ETC卡和一张银行卡。第三种是交通行业与银行联合发行的二合一的联名卡，即在普通银行卡上集成了ETC功能。

孙文剑称，前两种卡都不存在盗刷的风险，只有第三种卡，如具有银联“闪付”功能并且开通了“免密、免签”服务，就存在盗刷风险。但只要卡片持有人通知开卡银行，关闭“双免”功能，就不会再被盗刷。

孙文剑表示，针对近期个别地方发生的盗刷现象，交通运输部再次印发了通知，督促指导ETC发行服务机构和合作银行，立即停止发行“二合一”联名卡。如用户确实需要，发行时应默认关闭“闪付”及“小额免签免密”服务。孙文剑表示，提醒使用“二合一”联名卡的ETC用户，尽快拨打开卡行的客服电话关闭“双免”功能。

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关键词：ETC

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