江苏省消保委调查10家智能电视：仅三星、LG、索尼开机无广告

IT之家8月29日消息 据澎湃新闻报道，江苏省消保委日前对创维、海信等10家智能电视品牌开机广告情况进行了调查，得出结论称“智能电视销售时未告知开机广告、不能自主关闭等行为涉嫌侵犯消费者权益”。

江苏省消保委通过公开数据收集、消费者问卷调查、征集志愿者收集信息等方式，对包括创维、海信、小米、海尔、长虹、夏普、乐视、三星、LG、索尼10家智能电视品牌的开机广告情况进行了调查。

调查发现，除三星、LG、索尼3种品牌暂未发现含开机广告外，其余7种品牌（创维、海信、小米、海尔、长虹、夏普、乐视），开机广告问题普遍存在，且时长15秒至30秒不等，大多不可关闭。其中，创维开机广告15秒，且不可关闭；海信15秒，且不可关闭；小米广告15秒，最后5秒可关闭；海尔22秒，且不可关闭；长虹15秒，最后5秒可关闭；夏普30秒，最后10s可关闭，但提示不清晰；乐视15秒，不可关闭。

据悉，根据消费者对开机广告问题的反馈，仅一成消费者购买前经销售人员介绍知悉，近半数销售者称，购买后使用时才发现有开机广告。

江苏省消保委分析认为，经营者销售时未告知开机广告、或未能提供一键关闭功能、不能自主关闭等行为侵害消费者知情权、选择权和公平交易权。该委表示，下一步工作便是，要求电视生产企业规范行为，如未取得消费者同意时不得强行植入开机广告等，并针对广告侵权的企业进行约谈，不排除必要时通过公益诉讼等法律途径，坚决维护消费者整体利益。