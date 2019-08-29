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微软公开exFAT文件系统细节，并宣布向Linux开源

2019-8-29 14:21:08来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家8月29日消息 微软近日公开了exFAT文件系统细节，并宣布向Linux开源，这一文件系统将添加到Linux内核中。

exFAT文件系统是FAT32的替代者，它由微软开发，但是不仅用于Windows系统，目前exFAT在整个电子行业中都得到了广泛应用，特别是 SD卡、USB闪存驱动、数码相机和MP3播放器等移动设备，多半就使用到了exFAT技术。但是这个专利此前是收费的。

虽然有基于FUSE的开源版本exFAT实现，但这些方案不够通用，也存在不符合要求与兼容性等问题，因为专利问题存在，它无法作为Linux内核的一部分发行。如今微软开放了exFAT技术，这意味着，Linux内核可以直接支持exFAT。微软还特别强调Linux社区可以放心地使用Linux内核中包含的exFAT。

微软同时也宣布支持在未来Open Invention Network（OIN）的Linux系统定义版本中最终包含具有exFAT支持的Linux内核。OIN是一个共享的防御性专利池，它旨在保护Linux及其相关的开源项目。OIN已经拥有多个行业领导者，包括谷歌、IBM、NEC、飞利浦、红帽、索尼、SUSE和丰田等。任何从事Linux、GNU、Android或其它 Linux相关的软件开发的公司、项目或开发者都可以加入OIN，通过交叉许可而免费获得数千项专利或版权。微软已于去年10月份加入OIN。

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关键词：微软LinuxexFAT

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