百度发布全自研昆仑云服务器：基于自研AI芯片

8月29日消息，今日“ABC SUMMIT 2019百度云智峰会”上，百度智能云发布了最新成绩单及最新AI工业化成果。成绩方面，百度智能云过去一年高速成长，用户数、收入翻倍增长，流量和服务器三倍增长。

AI工业化成果发布方面，百度智能云全行业首发AI工业化智能公式：人工智能工业化=(智能计算*智能应用)^智能生态，即智能计算和智能应用相互交叉促进，通过智能生态实现指数级的发展将实现人工智能的工业化；百度智能云发布18大智能计算新产品，包括完全自主研发的“百度昆仑云服务器”；百度智能云首推业界首个完整的人工智能生态联盟——百度产业智能联盟。

百度方面介绍，“百度昆仑云服务器”基于百度自主研发的中国第一款云端全功能AI芯片“昆仑”而生，运算能力比最新基于FPGA的AI加速器的性能提升了近30倍；存储领域，在新发布的“归档存储”上存储1GB数据1个月仅需0.015元；安全领域，“主机安全企业版”拥有混合云安全保护，对恶意代码实现更智能的实时防护；视频剪辑领域，“4K视频处理方案”是业内首个支持HDR（高动态范围图像）4k视频转码，视频码率压缩至60%以上的解决方案。

峰会上，百度副总裁、智能云事业群总经理尹世明还表示，在对话智能领域，百度智能云打造的ABC Robot已和超过40家合作伙伴使用该方案打造各类机器人产品，应用在政务、教育、医疗、银行、零售和交通六大场景中。

此外，百度智能云还在金融、物流、客服、机器人、农业等更多领域助力企业完成产业智能化升级，降本增效。“智能应用是AI工业化中的关键因素，从视觉智能、对话智能，再到数据智能，当数据可以安全合规且开放融合地跨越边界，产业生深挖更多的可以标准化、规模化复制的场景，智能应用将无处不在，”尹世明说。

智能生态方面，百度智能云宣布推出业界首个完整的人工智能生态联盟——百度产业智能联盟，并展现面向制造行业的子生态领航俱乐部。据悉，目前百度智能云的产业智能化生态中已经拥有数千个合作伙伴。