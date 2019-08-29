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微软官方确认：HoloLens 2增强现实头显将于9月发售

2019-8-29 15:19:31来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月29日消息 微软执行副总裁哈里-舒姆周四表示，该公司的第二代HoloLens增强现实头盔将于9月开始发售。舒姆是在上海举办的世界人工智能大会上讲话时透露这一消息的。

HoloLens 2在可视角度、体积、重量等各方面进行了升级改进，可视角度较前代扩大了一倍，且机身材质使用了碳纤维，前后增加了护垫，提高佩戴的舒适性，官方售价为3500美元（约合人民币23489元）。

此前，微软宣布国行版将在今年下半年正式发售。

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关键词：HoloLens 2

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