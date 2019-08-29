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999元至1399元，Redmi Note 8正式发布：4800万四摄相机，4000mAh标配18W快充

2019-8-29 16:14:21来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家8月29日消息 今天下午小米在小米科技园举行发布会，正式发布Redmi Note 8/Redmi Note 8 Pro系列新机，Redmi Note 8已经正式发布。

Redmi Note 8售价公布，4GB+64GB  999元，6GB+64GB 1199元，6GB+128GB 1399元。9月17日首卖。

Redmi Note 8搭载骁龙665处理器，第三代AIE引擎，配备了 4000mAh大电量，标配18W快充 ，支持Type-C、红外遥控、3.5mm耳机孔。音质进行了升级：采用1217超线性扬声器，隐藏技能声波除尘，0.4mm最大振幅，自动清灰专利设计，甚至还能吹灭蜡烛。

Redmi Note 8采用6.3英寸水滴全面屏，1080P分辨率，屏占比达到了90%，通过莱茵低蓝光认证，还有两个巧妙的细节：“眼影光”渐隐设计、更小更隐形的指纹（面积比上一代缩小30%）。

Redmi Note 8提供皓月白、梦幻蓝、曜石黑三种配色。

Redmi Note 8搭载了4800万超清主摄，超高解析力让照片细节纤毫毕现，防畸变超广角镜头，轻松记录更多画面，还有2cm超微距拍照+景深镜头解锁新玩法 。前置1300万美颜相机，专业人像自拍更真更美。

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关键词：Redmi Note 8Redmi

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