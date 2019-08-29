3999元至4999元，RedmiBook 14增强版正式发布：Intel十代酷睿处理器+ MX250独显

IT之家8月29日消息 Redmi品牌笔记本新品RedmiBook 14增强版正式发布。RedmiBook 14增强版采用全金属轻薄机身、14英寸超窄边框全高清屏幕，搭载全新第十代英特尔酷睿处理器，英伟达GeForce MX250独立显卡，高速内存及大容量固态硬盘，支持高品质DTS专业级音效、Modern Standby超低功耗待机技术及小米智能解锁2.0功能。RedmiBook 14增强版开启预约，9月6日10点正式首卖。

RedmiBook 14增强版预装正版Windows 10及价值748元的正版Office家庭和学生版，本次发布的3个机型配置，将满足用户不同需求：

酷睿i5/8GB内存/256GB固态硬盘/MX250独显版，官方定价3999元

酷睿i5/8GB内存/512GB固态硬盘/MX250独显版，官方定价4499元

顶配酷睿i7/8GB内存/512GB固态硬盘/MX250独显版，官方定价4999元

RedmiBook 14增强版采用全新第十代英特尔酷睿处理器，相比上一代处理器整体性能提升13%，多任务处理能力强大而高效。RedmiBook 14增强版搭载英伟达25W TDP GeForce MX250独立显卡，配合2GB GDDR5高速显存，对比集成显卡性能提升至3.5倍，可畅玩主流网游并拥有出色的视频编辑性能。此外，RedmiBook 14增强版还配有8GB高速DDR4内存及最高512GB高速固态硬盘。

RedmiBook 14增强版配备高效散热系统。更大的散热开孔面积配合大直径风扇，保证其在多任务环境种依旧稳定流畅。

RedmiBook 14增强版延续极简设计，在上一代月光银配色之外，新增深空灰、若雪粉两个颜色，充分满足不同人群所需。喷砂阳极工艺的一体化全金属机身和仅1.5kg的重量，让它能够轻松随身携带。RedmiBook 14增强版的屏幕边框窄至5.75mm，屏占比达81.2%，全高清防眩光屏幕。

RedmiBook 14增强版还可提供长达10小时的续航时间，同时支持快充技术，35分钟即可充至50%。RedmiBook 14增强版搭载全尺寸键盘，拥有1.3mm的舒适键程和19mm的大键距，并提供独立常用快捷键。机身两侧的接口一应俱全，2个USB 3.0、USB 2.0、HDMI、3.5mm耳机接口等充分满足日常办公娱乐需要。

RedmiBook 14增强版支持DTS专业级音效，可生动还原每一个音符细节，带来身临其境的沉浸式视听体验。同时，RedmiBook将继续配备Modern Standby超低功耗待机技术，能让电脑和智能手机一样待机，只需极少电量消耗即可快速唤醒。配合小米智能解锁2.0，用户只需使用小米手环4轻轻一靠，RedmiBook 14增强版即可瞬间解锁。