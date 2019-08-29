荣耀老熊： 荣耀9X/Pro销量29天破300万，幕后功臣是7nm麒麟810芯片

IT之家8月29日消息 荣耀9X系列国内销售29天破300万，创下全新的销量纪录。荣耀业务部副总裁熊军民在微博上表示，其“幕后英雄”之一就是采用7nm制程的麒麟810芯片。可以说，芯片制程之于手机，正如发动机之于汽车。发动机不行，汽车只是加了轮子的沙发，体验不会好。

荣耀老熊表示，7nm工艺制程站在珠峰顶端，相比12nm，能效提升50%、晶体管密度提升110%，这是荣耀9X带给用户越级体验的前提。而今天，麒麟810和麒麟980也在有“AI奥斯卡”之称的2019上海世界人工智能大会上，斩获了最高荣誉SAIL奖（Super AI Leader）中的卓越奖（Superior），这也是对7nm制程麒麟810和麒麟980芯片的认可。最后，老熊还是这句话：选手机首选7nm的，这个时代手机芯片科技顶峰，肯定不会错。

据报道，荣耀9X系列在7月下旬正式发布，包括荣耀9X与荣耀9X PRO两部手机。荣耀9X系列拥有魅海蓝、魅焰红、幻影紫和幻夜黑共四种配色，采用6.59英寸全面屏，配备升降式前摄，屏占比达92%，指纹键和电源键一体化设计。

荣耀9X系列全系搭载7nm制程的麒麟810芯片，采用Type-C设计，配备4000mAh电池，保留了3.5mm耳机接口；荣耀9X系列最高支持8GB LPDDR4x运存与256GB UFS 2.1机身存储。摄像方面，荣耀9X后置4800万像素双摄；荣耀9X PRO后置三摄，包括4800万像素主摄、800万像素广角镜头以及200万像素景深镜头。

荣耀9X系列还支持麒麟Gaming+、AI智慧通信2.0、一键唤醒语音助手、EROFS超级文件系统、GPU Turbo 3.0等功能。价格上，售价在1399到2399之间。