华为P30/P30 Pro新配色官方剧透，9月6日IFA发布

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IT之家8月29日消息 今天华为官方发布了华为P30/P30 Pro新色剧透视频预热，将在9月6日IFA一起揭晓。从宣传视频中，我们可以看到华为P30的新色融合了海水和沙滩的风格。
此前报道中称，华为在2019年5月28日向欧盟知识产权局(EUIPO)提交了一项新的配色专利，并于8月23日正式公布了新的设计专利，这两项专利其中一项的配色有点类似谷歌Pixel的熊猫色。报道中还指出，华为下一代旗舰机Mate 30系列也将在9月份正式发布。
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