杨颜称最喜欢Flyme 8小窗模式2.0“通知气泡”，魅族周详：打散重组体验

IT之家8月29日消息 昨天魅族正式发布了全新的Flyme 8，官方称Flyme用户已达9000万，Flyme 8研发耗时491天，采用Alive Design的全新设计理念，让体验轻快而鲜活。

功能方面，Flyme 8小窗模式升级到2.0，更加高效易用。任意界面上可以呼出小窗。小窗模式加入通知气泡，可以来回切换窗口。阅读微信公众号也可以聊微信，平行小窗状态。

杨颜昨天晚上针对Flyme 8小窗模式2.0进行了评价，称最喜欢「通知气泡」这个功能，这个还是有点黑科技的，相当于主动识别和提取了微信和 QQ 的联系人，在系统场景中跳过 App 直接以第三方联系人的维度展示内容。

今天我最喜欢「通知气泡」这个功能，这个还是有点黑科技的，相当于主动识别和提取了微信和 QQ 的联系人，在系统场景中跳过 App 直接以第三方联系人的维度展示内容，就是名字有点不直观，如果能让用户联想到「联系人」会更好一些，这个功能在发布会上没有展开讲，但我觉得很值得思考，手机最开始是单一的通讯工具，原始的所有功能都是围绕「联系人」建设的，但如今手机系统里整个通讯录系统已经几乎被互联网 App 废掉了，我们现在短信就是收验证码，电话就是取外卖，除此以外几乎不用，真正有价值的关系链已经迁移到了微信和 QQ 上，作为系统厂商想再去争夺关系链绝无可能，而利用系统能力在第三方 App 的关系链上创造新的用户场景和用户价值是一个非常好的思路，也许今天应用的场景还比较小，但我觉得 Flyme 又一次给所有手机系统厂商走出了一条路，BTW：我知道他们预研这个功能有段时间了，那时候还没有新版 QQ，所以不存在借鉴，只是个巧合。

而魅族Flyme负责人周详表示，小窗模式 2.0 中的 通知气泡、平行小窗，基本逻辑还是基于操作系统的窗口管理和通知管理，只是把原有逻辑和形式打散，然后结合特定的场景、需求、痛点，打破传统的手机操作系统的窗口管理和通知管理的形式，进行重组，最终创造出一种全新的体验。