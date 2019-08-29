心怀游戏狂野和5G梦想：iQOO Pro手机专项体验

8月22日，vivo在北京推出了iQOO Pro 5G手机。作为国内5G先行者之一的vivo，早在今年6月份就宣布了自家第一款商用5G手机iQOO 5G将于2019年Q3内上市的消息，现在，这款手机终于揭开庐山真面目。而除了5G，iQOO Pro本身也是一款实打实的高端旗舰产品。想想iQOO这个品牌系列诞生之初就是定位于游戏手机，狂野的性能和游戏体验自然也就是它的根本。所以在iQOO Pro上，游戏始终是离不开的话题。所以今天我们不妨就围绕游戏来对iQOO Pro做一个更深入的挖掘。



骁龙855 Plus，iQOO Pro的“游戏之魂”

说到游戏手机，大家首先想到的相信是狂拽酷炫的外观设计和水冷、风冷等抓眼的技术。不过iQOO Pro走的却不是这个路线。作为一款游戏手机，iQOO Pro没有酷炫到夸张的外观，双面玻璃+金属中框的温和设计，9.325mm的机身厚度，这些特性让iQOO Pro一眼看去和市面上的游戏手机相比仿佛美女和野兽的区别，这不禁让人疑虑iQOO Pro相对纤楚的身躯如何驾驭各种高配置需求的手游呢？

IT之家小编认为核心原因在于一点：其搭载了骁龙855 Plus移动平台。

去年12月高通推出的骁龙855移动平台成为今年各大安卓旗舰手机、包括游戏手机的标配，而骁龙855 Plus则是骁龙855的升级版，它主要有两点升级：

CPU核心方面，CPU的大核（Kryo 485 CPU）主频从2.84GHz提升到2.96GHz。

GPU方面，还是Adreno 640，但是据介绍性能提升了15%。

CPU和GPU基础性能的提升自然能带来游戏体验的提升，但骁龙855 Plus还不仅如此，和骁龙855一样，它同样支持高通针对移动平台游戏体验专门研发的Snapdragon Elite Gaming。关于Snapdragon Elite Gaming，IT之家小编此前已经有过介绍，这是高通研发的，致力于从软硬件层面为智能手机带来全新水平游戏体验，让玩家在性能、流畅度、画面、音质等各方面获得绝佳体验。关于它具体是如何提升游戏体验的，大家可以查看《怎么玩手游才最爽？我总结了四个字，希望帮你秒懂》一文。总而言之，它是骁龙855在提升游戏体验方面的杀手锏，在骁龙855 Plus上自然也不会例外。

其实，在写这篇文章之前IT之家小编也评测过一些专业游戏手机，他们的游戏表现确实出色，但仔细来讲，酷炫的外观、各种风冷、水冷的散热技术等，这些特性对于游戏的核心体验提升究竟有多少呢？其实很少。从硬件角度来说，骁龙855移动平台在性能、功耗控制方面已经比较出色，从软件内容角度说，目前主流的游戏作品对于性能的需求其实也是有上限的。所以，并非说上述这些特性没有用，而是即便没有上述这些抓眼的特性，对于一台骁龙855 Plus游戏手机而言，其实已经能获得出色的游戏体验。

而iQOO Pro，刚刚好是一个例证。

iQOO Pro的游戏体验

看起来身形纤美的游戏手机iQOO Pro，在骁龙855 Plus的加持下究竟能拥有怎样的游戏体验？小编使用《和平精英》和《狂野飙车9：竞速传奇》两款游戏进行了测试。

首先是大家都非常熟悉的《和平精英》，每次游戏测试的必备选项。在进行测试前，小编已经将游戏的各项画质调节到最高，游戏进行时，小编首先观察骁龙855 Plus的核心调度情况。从游戏测试过程来看，骁龙855 Plus三颗最高主频2.42GHz的Cortex-A76性能核心时而能冲到满频状态，调用频繁，负载较低的时候则大约1.7GHz，而四颗最高主频1.8GHz的Cortex-A55效率核心同样发力明显，进入游戏后能够较长时间稳定在1.7GHz，而最高主频2.96GHz的Cortex-A76超级核心则基本没有发力，核心频率全程维持在1.0GHz左右，这意味着运行这些大型游戏还远远无需发挥骁龙855 Plus的全部实力。

在这种核心调度方向下，iQOO Pro手机运行《和平精英》时的温度正面最高可达37.5℃，背面最高则为38.2℃，基本上游玩的时候是能感觉到手机发热的，但是这种发热控制是完全能够接受的。游戏进行了约30分钟，耗电12%，游戏的功耗控制也还不错。

游玩体验方面，自然是全程流畅顺滑了，通过软件可以测得游戏平均FPS为59，帧率波动为1.41帧，一局玩下来的感觉就是“很稳”。当然，这种“稳”还体现在游戏的网络连接表现上。小编是在Wi-Fi环境下进行的测试，游戏过程中没有发生延迟掉线的情况。其实小编除了在写这篇文章时进行测试，之前拿到iQOO Pro时也经常会用它吃鸡，均没有发现网络延迟的问题。

同时需要说明的是，小编并非使用游戏外放来进行《和平精英》的测试，而是使用了索尼的一款蓝牙耳机。游戏过程中，小编特别感受了iQOO Pro运行游戏的声音输出表现。首先使用蓝牙耳机进行游戏的过程中并没有出现影响体验的延迟，特别是开枪的时候，基本上按下按键就能听到枪声。同时音质方面，声场也是比较开阔的，游戏进行时的脚步声、爆炸声等都能细腻还原，听音辨位也不成问题。其实佩戴蓝牙耳机良好的声音表现主要得益于骁龙855 Plus Snapdragon Elite Gaming中的Qualcomm aptX Adaptive和TrueWireless Stereo Plus音频技术，这两者IT之家此前也已经介绍过，这里再简略回顾一下：aptX Adaptive会让设备根据外界的射频传输环境动态调整音频传输的性能，保持一致、流畅的用户体验，在音质上也可以达到接近CD、高保真的音乐传输品质；而TrueWireless Stereo Plus可以让设备有两路独立的音频流直接传输到左右两个耳机，而不是像传统的那样需要人脑做中继，从而大大提高射频传输的可靠性；同时，TrueWireless Stereo Plus支持的“Qualcomm-to-Qualcomm”模式采用aptX的编码方式，可以保证在不同使用场景下保持接近CD的音质。

另外，小编测试《和平精英》时也是和队友开启语音对话交流的，整个过程人声清晰，通话的感觉顺畅良好。其实这也是骁龙855 Plus的功劳，在其内部集成了AI通话降噪技术，这是一套利用深度学习和传统信号处理相结合的单通道手机通话降噪方案，所以小编在和队友语音通话的时候都没有听到刺耳的啸叫杂音。

接着进行的第二款游戏是《狂野飙车9：竞速传奇》，这是狂野飙车系列的最新作，前不久刚刚国服上线，所以小编也是用iQOO Pro第一时间尝鲜。这代《狂野飙车》一个明显的变化就是游戏的画面更加逼真，光影表现十分真实。使用iQOO Pro运行《狂野飙车9：竞速传奇》，可以发现游戏的环境光影非常细腻，城市楼宇、雪山晚霞等，都有非常精美的刻画，接近真实。

能够有如此出色的画面表现，离不开Snapdragon Elite Gaming对画质的渲染优化，首先是令Adreno 640 GPU支持Vulkan 1.1图形驱动程序，同时还加入了对基于物理渲染（PBR）技术的支持，这是一系列渲染技术的集合，目的是利用物理算法来更真实地模拟现实世界。此外Snapdragon Elite Gaming还支持True HDR技术，它能够支持10位色深，即支持显示10.7亿种颜色，同时支持BT.2020色域标准，均满足超高清蓝光标准，这两种标准和HDR结合，可提升游戏场景画面的对比度，以超过十亿色调显示，令画面更加璀璨绚丽。

使用iQOO Pro运行《狂野飙车9：竞速传奇》时，骁龙855 Plus的性能负荷相对《和平精英》要低一些，实际测试时，四颗Cortex-A55效率核心的频率基本稳定在1.0GHz，而三颗Cortex-A76性能核心的频率则基本保持在0.7GHz的水平，至于Cortex-A76超级核心的频率输出主要在0.8GHz。可以看出《狂野飙车9：竞速传奇》对性能的需求相对较小。

游戏过程中，小编通过软件测得平均FPS为53，帧率波动为2.97帧，也还是比较稳的。实际体验方面自然也不会有卡顿掉帧的感觉。

发热方面，游戏结束后小编测得iQOO Pro机身最热处还是在手机背面，为35.9℃，低于人类正常体温，发热并不明显。游戏测试时间大约为10分钟，耗电5%，功耗控制也还是比较令人满意的。

5G的初体验

除了游戏，骁龙855 Plus加持的iQOO Pro另一个核心的功能卖点就是支持5G。IT之家小编此前已经在多篇文章中介绍过5G的革命性意义，iQOO Pro怎么实现呢？关键在于骁龙855 Plus搭配骁龙X50 5G调制解调器，它支持符合3GPP 5G新空口（5G NR）标准，可通过单芯片支持2G/3G/4G/5G多模功能，通过4G和5G网络的同时连接带来强劲移动表现。

此外，为了保证用户良好的5G网络体验，在iQOO Pro上，其采用了5G 6天线技术、天线解耦合技术及双侧边分布式天线技术，这些技术的应用也是vivo和高通合力研发实验的成果。

拿到iQOO Pro后，IT之家小编来到青岛CBD的联通5G体验中心，用这款手机感受了一下5G的魅力。在不同体验中心的不同位置多次进行了测速，经小编实测测速，iQOO Pro的下载速度最高可达1300+Mbps，上传速度最高可达90+Mbps。而在同样位置的4G网络下，下载速度仅在50Mbps左右。

光测速是不够的，在5G网络下，我们批量下载无损格式的音乐，下载全程几乎只有开始和结束两个阶段，根本感受不到进度条的存在。而在线观看超高清视频，进度条左右滑动没有任何加载现象，随意拖动进度条，就像看本地视频一样流畅。下载《王者荣耀》、《和平精英》等大型手游也是10几秒左右时间之内完成。

可以说，这是小编生平第一次感受到5G的强大网速，如此快的网速令人惊叹。当然正如小编此前所分析的，网速快只是5G变革性的一方面，更重要的是它能够支持超低的时延，超高的带宽，容纳海量IoT设备。当我们真正体验到5G网络时，就会感到像高通这样的5G基础连接技术和芯片模组提供商以及vivo这样的设备供应商、包括整个产业链的共同努力，是值得尊敬的。

总结

回到我们在文章开头讨论的问题，iQOO Pro这样看起来身形楚楚动人的游戏手机，如何驾驭各种手游对性能的要求？答案是搭载了骁龙855 Plus移动平台，即便他没有各种游戏手机附加的夸张特性或技术，亦能保证完整而出色的游戏核心体验，Snapdragon Elite Gaming技术系统的驱动下，不仅仅是性能，而是在音质、画面、功耗等各个方面令其成为一款真正的而又与众不同的游戏手机。

如果说这是服务于一台游戏手机必须做到的事，那么骁龙855 Plus对5G的支持则着实让人眼前铮亮且对未来5G下的游戏体验充满憧憬。而这，恐怕才是iQOO Pro真正的杀手锏。