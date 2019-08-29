华为方舟编译器8月31日开源

IT之家8月29日消息 华为EMUI官方发文称，方舟编译器开源准备就绪，“8月31日 show you the code!”
今年4月11日，华为消费者业务CEO余承东宣布，华为正式发布华为方舟编译器，这一编译器能改善安卓应用编译效率，从原先的边解释边执行转变为全程机器码高效运行程序。
华为方舟编译器作为一款全新的安卓应用编译器能显著提高手机的运行速度，根据华为官方数据，方舟编译器能够提升24%的系统操作流畅度，提升44%的系统响应能力，还能提升60%的三方应用操作流畅度。
华为官方介绍，方舟编译器是首家完全替代语言虚拟机的静态编译器，完全不需要解释器。兼顾Java开发效率和C语言运行效率的编译器。相比现有的编译机制：
1、方舟编译器是一种静态的编译方式，而现有的安卓系统，运行一个应用程序首先启动虚拟机，然后读入应用程序代码，逐条解释执行。会占用较多的处理资源，影响程序执行的效率。当然，也有包括AOT或JIT等提前或运行时的编译技术，把部分程序转换成机器码直接在CPU上执行。但是，仍旧无法做到100%做到摆脱虚拟机的执行，这也是当前安卓阵营不如IOS阵营的关键。
2、华为方舟编译器的静态编译方式可将语言里的动态特性直接翻译成机器码，手机安装应用程序后可全速运行程序，彻底消除虚拟机的弊病，带来效率上的极大提升。
3、方舟编译器是在开发环境部署的编译器，而现有编译过程，主要发生在手机上，带来额外的资源消耗。