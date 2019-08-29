华为方舟编译器8月31日开源

IT之家8月29日消息 华为EMUI官方发文称，方舟编译器开源准备就绪，“8月31日 show you the code!”

今年4月11日，华为消费者业务CEO余承东宣布，华为正式发布华为方舟编译器，这一编译器能改善安卓应用编译效率，从原先的边解释边执行转变为全程机器码高效运行程序。

华为方舟编译器作为一款全新的安卓应用编译器能显著提高手机的运行速度，根据华为官方数据，方舟编译器能够提升24%的系统操作流畅度，提升44%的系统响应能力，还能提升60%的三方应用操作流畅度。

华为官方介绍，方舟编译器是首家完全替代语言虚拟机的静态编译器，完全不需要解释器。兼顾Java开发效率和C语言运行效率的编译器。相比现有的编译机制：