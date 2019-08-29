8月30日0点：realme X 全系直降250元，青春版949元起

IT之家8月29日消息 realme X系列将于0点开启大狂欢，全系直降250元。realme X青春版4G+64G版1199元在售，到手价949元；realme X 4G+64G版1499元在售，到手价1249元：点此前往。

realme X采用骁龙710处理器，配备3765mAh电池，搭载最新一代屏下光学指纹传感器，支持VOOC闪充3.0，后置双摄，主摄为索尼IMX586 4800万传感器，副摄为500万像素，前摄为1600万像素索尼IMX 471传感器。

realme X青春版搭载高通骁龙710处理器，采用水滴屏设计，Hyper Boost 2.0超速引擎，配备4045mAh大容量电池，并采用VOOC闪充3.0技术。拥有2500W超清自拍+索尼IMX519 AI双摄。

realme X大师版洋葱由设计大师深泽直人与realme团队联合定制，融入realme“本真设计”理念，官方称历经72次渐变测试，300多次样品调整。配置方面，realme X大师版洋葱搭载骁龙710处理器，配备3765mAh电池，支持VOOC闪充3.0。后置双摄，主摄为索尼IMX586 4800万传感器，副摄为500万像素。前摄为1600万像素索尼IMX 471传感器。

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