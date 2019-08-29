6家车企将在中国召回逾63万辆汽车，奔驰、宝马、奥迪在列

IT之家8月29日消息 8月29日，国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心发布华晨汽车集团控股有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司、一汽-大众汽车有限公司、梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司、福建奔驰汽车有限公司等6家车企召回部分汽车的信息，共涉及超63万辆汽车，奔驰、宝马、奥迪在列。华晨汽车集团控股有限公司召回数量居首，共计226372辆；宝马（中国）汽车贸易有限公司召回数量最少，共计10辆。

梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司及福建奔驰汽车有限公司扩大召回部分C级、E级、R级、GLK级、SLS级、威霆、唯雅诺及凌特汽车

日前，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司、福建奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。因零配件供应原因，决定分批次召回以下车辆，共计199623辆。具体如下：

（一）梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司（共计51658辆）：

1、2014年1月2日至2017年4月4日生产的进口R级汽车，共35843辆，计划2020年3月30日起开始分批次实施；

2、2014年1月7日至2014年2月5日生产的进口SLS级汽车，共6辆，计划2020年7月30日起开始实施；

3、2014年1月3日至2015年5月27日生产的进口C级汽车，共2062辆，计划2021年4月30日起开始实施；

4、2014年1月2日至2016年12月16日生产的进口E级汽车，共13747辆，计划2021年7月30日起开始实施。

（二）北京奔驰汽车有限公司（共计122518辆）：

1、2014年1月2日至2014年6月24日生产的C级汽车，共10053辆，计划2021年4月30日起开始实施；

2、2014年1月2日至2015年12月13日生产的GLK级汽车，共112465辆，计划2021年7月30日起开始实施。

（三）福建奔驰汽车有限公司（共计25447辆）：

1、2014年1月13日至2017年8月8日生产的国产凌特汽车，共2746辆，计划2019年12月30日起开始实施；

2、2014年1月13日至2016年5月18日生产的国产威霆、唯雅诺汽车，共18426辆，计划2019年12月30日起开始实施；

3、2014年1月1日至2017年10月15日生产的进口凌特汽车，共4275辆，计划2019年12月30日起开始实施。

本次召回范围内部分车辆的驾驶席和/或副驾驶席正面安全气囊装配了高田公司生产的未带干燥剂的硝酸铵气体发生器。在安全气囊展开时，气体发生器可能发生破损，导致碎片飞出，伤及车内人员，存在安全隐患。梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司及福建奔驰汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换新型安全气囊，以消除安全隐患。（注：对于SLS级、威霆、唯雅诺和部分进口凌特车辆，需更换驾驶席和副驾驶席正面安全气囊；对于R级、国产凌特和部分进口凌特车辆，需更换驾驶席正面安全气囊；对于C级、E级和GLK级车辆，需更换副驾驶席正面安全气囊。）

梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司及福建奔驰汽车有限公司将通过挂号信等方式通知有关用户此次召回事宜。用户可以通过座机或手机拨打服务热线：400-818-1188（服务时间为周一至周日，全天24小时）进行咨询。用户也可登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站（dpac.samr.gov.cn）以及关注微信公众号（SAMRDPAC）了解更多信息。此外，也可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616，反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。

梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司召回部分进口及国产GLK级、S级四驱汽车

日前，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。因零部件供应问题，将自2020年4月30日起，召回部分进口及国产GLK级、S级四驱汽车，共计75415辆。具体如下：

（一）梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司召回部分2011年10月1日至2013年10月31日期间生产的进口GLK级、S级四驱汽车，共计16531辆。

（二）北京奔驰汽车有限公司召回部分2011年10月18日至2013年10月31日期间生产的国产GLK级四驱汽车，共计58884辆。

本次召回范围内部分车辆因供应商制造原因，前驱动轴的万向节十字轴硬度不足且表面不光滑，可能导致十字轴及轴承在使用过程中异常磨损。随着十字轴和轴承之间的间隙变大且车辆继续行驶较长距离后，前驱动轴万向节的法兰可能最终断裂，造成车辆失去驱动力，存在安全隐患。梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换合格的前驱动轴，以消除安全隐患。

本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。一段时间以来，国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心收到消费者关于此问题的缺陷线索报告。收到报告后，国家市场监督管理总局立即部署总局缺陷产品管理中心对上述问题开展缺陷调查和评估。受调查影响，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司决定采取召回措施，消除安全隐患。

梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过挂号信等方式通知有关用户此次召回事宜。用户可以通过座机或手机拨打服务热线：400-818-1188（服务时间为周一至周日，全天24小时）进行咨询。用户也可登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站（dpac.samr.gov.cn）以及关注微信公众号（SAMRDPAC）了解更多信息。此外，也可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616，反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。

一汽-大众汽车有限公司召回部分国产奥迪Q3汽车

日前，一汽-大众汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起，召回2015年12月2日至2019年3月29日生产的部分国产2016-2018款奥迪Q3汽车，共计130462辆。

本次召回范围内的车辆，由于BCM（车身控制模块）和LED驱动模块之间的诊断软件设置不正确，导致LED前转向信号灯的故障可能无法被检测到。当前转向信号灯发生故障时，驾驶员收不到故障提醒会增加发生事故的风险，存在安全隐患。一汽-大众汽车有限公司将委托奥迪授权经销商免费为召回范围内的车辆进行车身控制模块软件升级，以消除安全隐患。

一汽-大众汽车有限公司将通过挂号信、短信等方式通知相关车主，奥迪授权经销商也会主动联系相关用户，安排免费维修。用户可致电一汽-大众汽车有限公司奥迪客户服务热线：400-817-1666，了解此次召回的详细信息。用户也可登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站（dpac.samr.gov.cn）以及关注微信公众号（SAMRDPAC）了解更多信息。此外，也可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616，反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。

宝马（中国）汽车贸易有限公司召回部分进口X4、X5、X6汽车

日前，宝马（中国）汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，召回以下车辆：

（一）自即日起，召回生产日期为2019年1月24日的部分BMW X5 xDrive40i、X6 xDrive28i及X6 xDrive35i汽车，共计7辆。

本次召回范围内车辆的轮毂螺栓可能因装配失误未被正确拧紧至标准扭矩，会造成车辆行驶中底盘异响、振动；若轮毂螺栓完全脱落，则车轮可能脱离车辆，导致车辆失控，存在安全隐患。宝马（中国）汽车贸易有限公司将为召回范围内的车辆免费检查轮毂螺栓拧紧力矩，必要时更换螺栓并重新拧紧，以消除安全隐患。

（二）自2019年8月30日起，召回2018年5月30日至2018年6月2日生产的部分BMW X4 xDrive25i、X4 xDrive30i汽车，共计3辆。

本次召回范围内车辆的左前座椅骨架可能因供应商生产失误而未按规格焊接，如果座椅靠背在短时间内负荷加大，则可能向后折叠，会增加车辆碰撞时乘员受伤的风险，存在安全隐患。宝马（中国）汽车贸易有限公司将为召回范围内的车辆免费更换合格的左前座椅骨架，以消除安全隐患。

宝马（中国）汽车贸易有限公司将以挂号信或互联驾驶消息等形式通知有关用户。用户可拨打宝马售后服务热线：400-800-6666（固话或手机拨打均可），了解此次召回的详细信息。用户也可登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站（dpac.samr.gov.cn）以及关注微信公众号（SAMRDPAC）了解更多信息。此外，也可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616，反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。

华晨汽车集团控股有限公司召回部分中华、骏捷汽车

日前，华晨汽车集团控股有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施方法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定从2019年10月1日起，召回2010年6月21日至2014年1月31日期间生产的部分中华V5、中华H530、骏捷FSV、骏捷FRV汽车，共计226372辆。

本次召回范围内车辆的燃油泵回油管由于结构和材料等原因，长期使用后可能出现裂纹，造成燃油渗漏，如果遇到火源不能排除起火风险，存在安全隐患。华晨汽车集团控股有限公司将为召回范围内车辆免费更换新结构燃油泵，以消除安全隐患。

本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。一段时间以来，国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心收到消费者关于此问题的缺陷线索报告。收到报告后，国家市场监督管理总局立即部署总局缺陷产品管理中心对上述问题开展缺陷调查和评估。受调查影响，华晨汽车集团控股有限公司决定采取召回措施，消除安全隐患。

华晨汽车集团控股有限公司将通过挂号信、电话、短信等方式通知相关用户，安排免费维修事宜。用户可拨打客户服务热线：400-891-9677进行咨询。用户也可登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站（dpac.samr.gov.cn）以及关注微信公众号（SAMRDPAC）了解更多信息。此外，也可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616，反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。