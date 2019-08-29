内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

“霸屏”闪信广告来袭，无法拒收运营商难辞其咎

2019-8-29 23:39:59来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据中国消费者报报道，最近很多手机用户遇到一种之前从来没见过的广告短信，其突然出现在屏幕上，怎么都关不掉，就像手机被“病毒”攻击了一样。看完后它就消失了，而且根本找不到曾经有过这样一条信息的痕迹，这就是运营商推出的闪信功能。

据悉“闪信”，属于短信业务的一种。闪信的设计初衷是为了在发生紧急情况如台风、地震等自然灾害前，由移动运营商推送给用户进行预警，因此具有强制性和即时性等特点。闪信在2G时代就有，现在只是叫法不同。

闪信的主要特点

  • 无法通过软件、手机终端设置等方式拦截；

  • 不依赖任何数据网络，只要能打电话的地方就可以接收信息；

  • 弹屏显示：无论是在发微信、打电话还是玩游戏，信息都会实时弹屏显示。在屏幕上直接阅读，不需要点击任何东西；

  • 不留痕迹：出现的时候没有征兆，消失后在手机里也找不到任何痕迹。

闪信的设计初衷是为了更好地服务用户，如今却被开发成骚扰用户的方式，而且由于“阅后即焚”，用户找不到骚扰证据，无法有效投诉，让人不胜烦恼。而经营者表示，经营闪信业务的经营者都表示其业务是合法的，是与运营商有合同的合法业务。

运营商则表示，不了解该项业务功能，也无法提供屏蔽方式。或者认为该功能是用户处在被叫状态时显示在用户手机屏幕上的推广信息，而并非“闪信”。

工业和信息化部公布的《通信短信息服务管理规定》要求，短信息服务提供者、短信息内容提供者未经用户同意或者请求，不得向其发送商业性短信息。发送商业性短信息，应当提供便捷和有效的拒收方式。显然，营销类闪信违反了这一规定。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：闪信骚扰短信

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有