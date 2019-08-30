联想Z6 Pro/K10 Note/A6 Note将于9月5日正式登陆印度

IT之家8月30日消息 据热心网友投稿，联想官方宣布，联想Z6 Pro、联想K10 Note和联想A6 Note三款手机将于9月5日正式登陆印度市场。

联想官方宣布，将于9月5日在印度举办新闻发布会，将推出联想Z6 Pro、K10 Note和A6 Note三款手机。据了解联想Z6 Pro已经在中国市场推出，联想K10 Note和A6 Note手机首发印度。

联想Z6 Pro于今年四月发布，采用6.39英寸三星AMOLED水滴屏，搭载骁龙855移动处理器，支持全程DC调光，还支持双卡双4G双VoLTE，配备第六代屏幕光电指纹。联想Z6 Pro采用HYPER VIDEO技术，支持超级视频AI四摄，拥有4800万像素主摄，3200万像素前摄、支持超级夜景、超级微距、超级广角、超级美体和前后双景视频等。

今天凌晨外媒也曝光了联想A6 Note的部分配置；联想A6 Note将配备6.1英寸水滴屏，运行Android 9 Pie操作系统。存储空间有16 GB和32 GB两个版本，内存为2GB；目前没有提到联想A6 Note的处理器名称。

根据邀请函图片显示，联想K10 Note将采用后置三摄和后置指纹传感器。