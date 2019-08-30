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铂爵旅拍被曝涉嫌传销：培训会变成“封闭式营销洗脑”

2019-8-30 7:59:46来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家8月30日消息 近日有铂爵旅拍员工在网上爆料称，铂爵旅拍坑员工百万元，圈钱上亿，甚至涉嫌搞传销，此事一经曝光立刻引发网友关注。针对这一事件，媒体向铂爵旅拍求证，对方回应称正在核实。

有自称为铂爵旅拍的员工称，8月26日，铂爵旅拍以回馈员工为由举行“员工培训会”，但实则为强制性内购会，强迫员工在天猫等电商网站刷单。此前公司称董事长重金请了目前行业最贵老师为员工培训，全体员工必须参与，同时每位员工需要交300元培训费用，组长则要每人交2000元。根据参会人数测算，铂爵旅拍以此名义，收取员工150万。

该员工称，公司称亲属朋友可以打折，其实是让员工拿亲友单为其刷业绩。“内购是强制执行，每人都要拉到指定目标，否则每人再重罚300-500元工资卡，包括网销、剪辑、前期摄影、化妆、后期数码师、网管，甚至保安都要参加。”该员工描述，“培训会”现场更像是一场封闭式营销洗脑，讲师现场喊“我们铂爵是旅拍第一，我们要为铂爵的荣誉做努力，我们是最棒的”等口号，期间有人受不了离开现场，铂爵旅拍总监则直接微信通知让人明天去领辞职单。

爆料该事件的员工称，自己的爆料内容全部属实，并愿意为所说的话承担法律责任。据称，目前该员工已从铂爵旅拍辞职，而且该员工表示，“晚上不敢回住的地方，公司的人堵我，要我删帖。”


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关键词：铂爵旅拍传销

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