有了电子驾驶证和行驶证开车就只带手机？上海警方答疑

IT之家8月30日消息 据此前媒体报道，上海将从9月1日起，在本市行政区域内遇有交警路面查验，对于上海市公安局交通警察总队核发的驾驶证、行驶证，当事人可使用“随申办”APP、“上海交警”APP等移动端的电子证照“亮证”功能处理交通违法和事故。

在交通违法审理窗口处理交通违法时，当事人可出示身份证、驾驶证、行驶证的电子证照处理违法。对于处理需要扣留、暂扣、吊销机动车驾驶证交通违法的，当事人仍需提供实体驾驶证。

在交通事故现场或交通事故处理窗口，当事人出示驾驶证、行驶证电子证照，经核查无误后，可处理交通事故。

对此，第4焦点上海交警微发布《如何使用电子驾驶证和电子行驶证！》一文，详情如下：

问：此次上海交警率先推行机动车驾驶证、行驶证电子证照深度应用的背景是什么？

答：此次上海交警率先推行机动车驾驶证、行驶证电子证照深度应用，是为进一步深化公安交管“放管服”改革，最大程度提升交通管理便利化水平，也是切实回应广大市民群众对“证照电子化”的呼声和需求，不断增强市民群众的获得感，体现上海交通管理的精细化水平。

问：驾驶证、行驶证电子证照适用对象、范围、情形是什么？

答：驾驶证、行驶证电子证照适用对象是上海市公安局交通警察总队核发的，通过“随申办”APP、“上海交警”APP出示的电子驾驶证、电子行驶证。适用范围是上海市行政区域内。适用情形包括：路面上处理交通违法、交通事故；交通违法审理窗口处理除扣留、暂扣、吊销驾驶证以外的交通违法；交通事故处理窗口处理交通事故。

问：在本市可以使用外省市驾驶证、行驶证电子证照吗？

答：对仅持外省市驾驶证、行驶证电子证照的（未携带纸质驾驶证、纸质行驶证），无交通违法行为，状态正常的，对其未携带纸质驾驶证、纸质行驶证行为免于处罚；发生交通违法行为或交通事故的，开具行政强制措施凭证，扣留机动车。

问：持本市的驾驶证、行驶证电子证照至外省市是否通用？

答：目前，携带本市驾驶证、行驶证电子证照在外省市行驶时，依然可能受到当地交警部门的处理。因此，在外省市行驶时，要携带纸质驾驶证和行驶证。

问：使用“快处易赔”处理交通事故，能使用驾驶证、行驶证电子证照吗？

答：驾驶员之间通过“快处易赔”等处理可以自行协商处理的财产损失事故的，可以使用驾驶证、行驶证电子证照，但是应当互相监督通过“随申办”APP、“上海交警”APP出示电子驾驶证、行驶证的过程，防止出现提前截屏出示的情况。

问：持有驾驶证、行驶证电子证照在路上被查时，存在需扣留机动车驾驶证、机动车的违法行为，是否需要驾驶人提供纸质驾驶证、行驶证？

答：持“随申办”APP、“上海交警”APP驾驶证、行驶证电子证照的，在路上被查时，存在需扣留机动车驾驶证、机动车的违法行为，现场不需要提供纸质驾驶证和行驶证。后续到违法审理窗口处理时，需要提供纸质驾驶证和行驶证。

问：驾驶他人机动车、单位机动车时，需要携带纸质行驶证吗？

答：取得“随申办”APP、“上海交警”APP中的驾驶证、行驶证电子证照需要实名注册。因而，驾驶人只能出示本人的电子驾驶证和本人名下车辆的电子行驶证。在驾驶他人、单位车辆时，需要携带纸质行驶证。未携带纸质行驶证的，现场扣留机动车，依法予以处罚。