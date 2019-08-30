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苹果秋季发布会邀请函引猜想：多色iPhone XR 2将至？

2019-8-30 10:26:47来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家8月30日消息 苹果公司今天正式宣布将于当地时间9月10日在史蒂夫乔布斯剧院举办iPhone 11新品发布活动，同时放出了一个多彩的苹果Logo邀请函，不少网友已经在猜测邀请函所暗示的内容。

从邀请中得出的最明显的猜测是，Apple徽标的颜色暗示iPhone XR后继产品将有多款颜色可选。5月份的一份报告显示，iPhone XR的后续产品将有白色，黑色，黄色，绿色，薰衣草和（PRODUCT）RED色。不过据澎湃新闻报道，一位接近富士康的人士称，代号904的新机是iPhone XR的升级版，支持双卡双待，共有七种颜色，取消了红色特别版，新增绿色、紫色。

至于新款iPhone 11，上述消息人士称，“新机不支持5G，充电接口和摄像头都和华为手机很像，比如，把原来的Lightning接口改成Type-C，三个摄像头排列类似于华为Mate20系列的浴霸三摄。只是，苹果的三摄镜头太大，有些人可能会接受不了。”不过，此前消息称iPhone 11不会采用Type-C接口，只是充电器采用了该接口。

在此次发布会上，预计苹果将推出全新的iPhone 11阵容，其中包括“iPhone 11 Pro”，另外Apple Watch可能新增新的外壳材质，包括陶瓷和钛。苹果的服务方面，可能会涉及Apple Arcade和Apple TV +。

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关键词：iPhone 11iPhone XR 2

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