苹果iPhone 11 Pro Max保护壳再度现身：“浴霸”三摄依旧

IT之家8月30日消息 早前曾有消息称今年的新款iPhone将加入“Pro”后缀，而最高版本的新iPhone或将被命名为iPhone 11 Pro Max。消息一出便有人对此表示怀疑，不过最近爆料达人Ben Geskin在Twitter上晒出一组华强北手机壳店面的照片，其中便有保护壳产品表面出现了iPhone 11 Pro Max这个名称。

从这位爆料达人晒出的照片来看，在众多挂满了iPhone的保护壳的货架上赫然出现了几款与众不同的新手机壳产品，这些手机壳均采用居中式苹果logo设计，其中有一款保护壳产品的包装盒上便印有iPhone 11 Pro Max这个冗长又别扭的名字。这位推特爆料达人早前还曾放出一张据称是从手机壳厂拍到的新款iPhone机模照片，而这几款iPhone手机壳似乎和图中的三款机模完美匹配。

据先前曝光的信息显示，苹果此次发布的全新iphone 11系列机型将会包括iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。后两款机型都会升级三摄（主摄+长焦+超广角），而iPhone 11则会升级到双摄（主摄+长焦），三款新iPhone均将采用方形“浴霸”后置相机模块设计。

不过目前曝光的手机壳也只是一种论证手段，至于苹果最终是否会采用上述命名方案还要由官方在9月11日召开的新品发布会上为大家揭晓。