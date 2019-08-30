iPhone 11发布前，苹果通知提醒开发者尽快适配iOS 13黑暗模式

苹果公司已经正式发出秋季发布会邀请函，将在北京时间9月11日凌晨1点举办这场盛大的发布会，预计将发布全新的iPhone 11系列产品，另外还有重要的iOS 13.1、iPadOS 13.1正式版系统更新。

苹果今天提醒开发人员在iOS 13和iPadOS中黑暗模式下适配优化他们的应用程序。使用iOS 13 SDK构建的所有应用程序都将支持黑暗模式，目前可以使用iOS 13和iPadOS的beta版进行测试。

Apple向开发者发出通知：

黑暗模式为iPhone和iPad带来了一种引人注目的全新外观风格，可以在整个系统中无缝集成，并且可以从控制中心或Siri中轻松打开。将所有用户界面元素、外观变成黑暗模式，你的应用内容将成为焦点。 当用户开启黑暗模式时，使用iOS 13 SDK构建的所有应用程序都将以黑暗模式运行。了解如何针对黑暗模式进行优化，然后在运行iOS 13或iPadOS最新测试版的设备上测试你的应用。如果你需要更多时间让应用在黑暗模式下看起来很棒，或者黑暗模式不适合你的应用，你可以了解如何选择退出。

另请参阅Apple针对Dark Mode和相关WWDC 2019视频的开发人员文档。