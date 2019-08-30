马云对话马斯克：登陆火星很好，但更要关注70亿地球人

IT之家8月30日消息 2019世界人工智能大会于8月29日在上海正式开幕。本次大会以“智联世界，无限可能”为主题，集中了国内外顶尖高校、行业领军企业、国际组织的500余位嘉宾参会。值得注意的是在这次大会上特斯拉公司联合创始人兼首席执行官马斯克同联合国数字合作高级别小组联合主席马云展开了一次“双马”对话。

据悉，本次“双马”对话集中在人工智能、火星及太空探索等领域。在这次对话中，马云和马斯克虽然在很多方面观点不同，但也是道出了不少的“新看法”。此次“双马”对话也引起了国内外网友及媒体的广泛关注及讨论，彭博社便报道称：“马云的观点比马斯克更加合情合理”而马斯克在讨论文明进程和技术变革步伐时数次离题，对此也有美国网友表示，“钢铁侠”打不过“外星人”。

阿里巴巴官方汇总了马云在这次人工智能大会上的观点，具体如下：

1、去火星很好，但我更关心地球70亿人类的生命和生活、如何让我们的世界变得更加可持续”。

2、和电脑比赛下棋是愚蠢的，只有愚蠢的人才会跟汽车比谁跑得快。棋是设计给人和对弈的，为什么要和机器下棋呢？我永远不会跟机器下棋，但看机器和机器对战下棋，我会很开心。

3、人类需要探索外太空，但是也需要更多“我们”来改变生活的世界。上太空当然很好，但利用资源去清理海洋垃圾更好，这其实比上太空更难。

4、在我看来，上火星就好比是去楼顶，往前迈一步就到了火了，但再也回不来了。这也好比我不想去喜马拉雅山，除非哪天电梯修好了，我可能上去看一下。

5、当人更理解自己的时候，我们就能让整个世界变得更好。过去200年，人们都在尝试，更好的理解外部世界和外太空，但我对AI的理解是——人的内心。

6、电脑可能更聪明，但人类更智慧。聪明是知识驱动的，智慧是体验驱动的。电脑聪明，但是是人类发明了电脑，我从来没见过电脑发明人类。

7、相信我们，相信人类，相信年轻人。



