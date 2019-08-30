高三学生自学计算机盗取个人信息上亿条，在境内外网络售卖

IT之家8月30日消息 据扬子晚报报道，近日，无锡市惠山区人民检察院依法以侵犯公民个人信息罪对犯罪嫌疑人刘某某提起公诉。而刘某某是一名刚满18岁的高中生，通过自学编程技术，研发黑客软件，利用网站注册漏洞疯狂盗取上亿条公民个人信息，在境内外网络公开售卖。

报道称，犯罪嫌疑人刘某某是一名理科生，家境条件优越，从小就对计算机十分感兴趣，经常利用节假日操作电脑，自学计算机技术，还通过翻墙软件浏览境外网站“取经”。到高中阶段，刘某某已掌握独立编写软件程序的能力。

据犯罪嫌疑人刘某某交代，从2017年下半年开始，其在各大论坛、贴吧看到查询网络用户个人信息的方法，对此产生了兴趣。不出一月，刘某某成功编写出一款软件，该软件可通过内置接口，将其对接到各网站后，便轻松获取到网站用户账号和对应的手机号。之后，刘某某又编写出了一款能够批量获取信息的软件。

据悉，为了建立自己的“数据帝国”，刘某某租用了网络数据对信息进行储存，并专门在境外租用十多台服务器支持操作。一个月的时间，刘某某非法获取了约1亿条公民个人信息，全部存储于自己的数据库中。

此后，刘某某在境内网络建立起微信、QQ群，在境外使用“telegram”等聊天工具，自助编写“信息查询”机器人，将数据库通过微信、QQ等群聊以包月查询的形式向他人兜售，并且通过连接VPN翻墙在境外以比特币为交易货币贩卖数据库长达两个月，共计获利约两万元。考虑到有风险，担心公安机关发现，刘某某将数据库封存不再售卖。

近日，刘某某被无锡市惠山区人民检察院依法提起公诉。