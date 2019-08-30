微软Outlook iOS版4.0更新：全面适配黑暗模式

IT之家8月30日消息 微软已经在Outlook iOS版应用程序中引入了一项新的改进，无需调暗光线即可使用深色模式。每个细节都经过精心设计和工程处理，可帮助你在以往缓慢操作的地方更加高效。

Outlook for iOS 具有以下优势：

- 智能收件箱可帮助你按顺序排列需要立即处理的邮件和其他邮件，让你专注于正确的事情。

- 轻扫即可快速安排、删除和存档邮件。

- 点击一下即可共享会议空闲时间，轻松找到时间与他人约会。

- 利用全新的搜索体验，找到所需的一切内容，包括文件、联系人和接下来的行程。

- 从电子邮件、OneDrive、Dropbox 等查看和附加任何文件，而无需将其下载到手机中。

- 将你喜爱的所有应用关联到 Outlook，包括 Facebook、Evernote、Trello 等。

- 打开 Word、Excel 或其他 Office 文档附件，在相应的应用中直接进行编辑，并将其附加回电子邮件。

--

Outlook for iOS 适用于 Microsoft Exchange、Office 365、Outlook.com（包括 Hotmail 和 MSN）、Gmail、Yahoo Mail 和 iCloud。

下面是更新内容：

无需调暗光线即可使用深色模式。每个细节都经过精心设计和工程处理，可帮助你在以往缓慢操作的地方更加高效。我们真正的黑色调色板充分利用了你的 OLED 屏幕，让你的双眼能放松休息，让你能够日夜操作而不用担心电池寿命。

可在“设置”的“首选项”下找到它。此功能将逐渐推出，因此你可能现在看不到。

Outlook for iOS 下载，点此链接。