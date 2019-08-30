CNNIC主任曾宇：中国IPv6地址数量全球第一

8月30日下午消息，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京召开第44次《中国互联网络发展状况统计报告》发布会，对2019年上半年我国互联网的发展状况和趋势进行回顾和梳理。中国互联网络信息中心党委书记、主任曾宇出席并在会上发布报告。

会上，曾宇发布第44次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告通过多角度、全方位的数据展现，从互联网基础建设、网民规模及结构、互联网应用发展、互联网政务应用发展和互联网安全等五个方面综合反应了2019年上半年我国互联网发展状况。

曾宇指出，2019年上半年中国互联网发展呈现出六大特点：一是IPv6地址数量全球第一，“.CN”域名数量持续增长；二是互联网普及率超过六成，移动互联网使用持续深化；三是下沉市场释放消费动能，跨境电商等领域持续发展；四是网络视频运营更加专业，娱乐内容生态逐步构建；五是在线教育应用稳中有进，弥补乡村教育短板；六是在线政务普及率近六成，服务水平持续向好。

曾宇指出，2019年上半年，我国持续推动网络基础建设全面提速，持续发展数字经济助力国民经济增长，持续推进网络普惠稳步发展，持续加强网络综合治理营造清朗空间，在从网络大国走向网络强国的道路上阔步前行。