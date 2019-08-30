Xbox官方周边已登陆微软商城：T恤、背包、雨伞、钥匙扣以及鼠标垫...

IT之家8月30日消息 Xbox Official Gear全套XBOX官方周边系列已经上架微软官方商城，包括黑色手柄/白色电路短袖T恤、Xbox“GAME ON”鼠标垫、Xbox主题笔记本、Xbox拉绳包、Xbox斜挎包、Xbox TEAMXBOX钥匙扣、Xbox Team雨伞等。

黑色手柄款短袖T恤

材质：100%纯棉

尺寸：S/M/L/XL/XXL

绿色线条勾勒出手柄电路构造，探索XboxOne手柄设计之美，赛博朋克电流，迅速全身过载。

白色电路款短袖T恤

材质：100%纯棉

尺寸：S/M/L/XL/XXL

电路线条全面覆盖延伸，搭配方向键与ABXY键位元素，亮出胸口上这鲜艳的标识。

Xbox“GAME ON”鼠标垫

尺寸：80cm x 40cm

厚度：3mm带锁边

超舒适的“GAME ON”鼠标垫，搭配拥有上百款大作的PC版Game Pass服务，是玩爆Xbox游戏宝藏的不二之选。80cm x 40cm超大尺寸摩擦力怎么甩狙都很稳。

Xbox主题笔记本

材质：米黄纸

张数：80张

Xbox绿辅以白色三角网格，“TEAM XBOX”与Xbox手柄图矩阵交叉，成就进度、装备搭配、天赋点法。

Xbox拉绳包

材质：涤纶

尺寸：40cm x 33cm

融合了XBOX手柄主题设计的抽绳包，健身装水瓶、带上手柄前往机友家过夜。

Xbox 斜挎包

材质：涤纶

尺寸：40cm x 22cm

三角碎点平铺的网格风，佩戴舒适，配色简约而不简单。

Xbox TEAMXBOX 钥匙扣

材质：涤纶、锌合金

尺寸：4cm x 15cm

Xbox经典香菇logo，配上绿色“TEAM XBOX”。随着清脆的钥匙声一同掏出的还有如假包换的Xbox身份象征。

Xbox Team 雨伞

尺寸：55cm x 8k

材质：钢骨、防晒黑胶布

波点聚合的幻彩“X”，配上反面的酷炫Xbox手柄矩阵，满满的信仰。

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