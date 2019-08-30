2019华为新影像大赛获奖作品揭晓：评审超50万件作品

IT之家8月30日消息 今日，2019华为新影像大赛获奖作品正式揭晓。今年大赛共收到来自全球150多个国家超过50万件作品，来自19个国家的56幅作品经过终审评委团的评审，获得最终奖项。

终审评委团成员包括玛格南摄影师Steve McCurry、Alec Soth、Gueorgui Pinkhassov、Bieke Depoorter以及普利策奖获奖者刘香成等摄影师。

据悉，获奖者可以获得最高2万美元奖金，其作品还有机会前往故宫博物院和巴黎大皇宫Paris Photo参展。

总冠军&众生相组别冠军

拍摄者：Federici Stefano（意大利）



▲Come to Me | HUAWEI P20 拍摄

组别冠军

地理位置

拍摄者：Jaylord plaza（菲律宾）

▲Frame of the Past | HUAWEI Mate 20 RS保时捷设计

你好，生活！

拍摄者：刘志勇（中国）

▲午后| HUAWEI P20 Pro拍摄

#情绪标签

拍摄者：张牙疼（中国）

▲别离| HUAWEI P30 Pro拍摄

九宫格

拍摄者：黄约翰（中国）

▲幕后花絮| HUAWEI P20 Pro 拍摄

此外还有时间线组别冠军黄政拍摄的《关于生活如梦的碎片》视频作品，以及其他优胜奖作品。可进入2019华为新影像大赛官网查看全部获奖作品。