内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>影像器材

2019华为新影像大赛获奖作品揭晓：评审超50万件作品

2019-8-30 18:25:54来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家8月30日消息 今日，2019华为新影像大赛获奖作品正式揭晓。今年大赛共收到来自全球150多个国家超过50万件作品，来自19个国家的56幅作品经过终审评委团的评审，获得最终奖项。

终审评委团成员包括玛格南摄影师Steve McCurry、Alec Soth、Gueorgui Pinkhassov、Bieke Depoorter以及普利策奖获奖者刘香成等摄影师。

据悉，获奖者可以获得最高2万美元奖金，其作品还有机会前往故宫博物院和巴黎大皇宫Paris Photo参展。

总冠军&众生相组别冠军

拍摄者：Federici Stefano（意大利）

▲Come to Me | HUAWEI P20 拍摄

组别冠军

地理位置

拍摄者：Jaylord plaza（菲律宾）

▲Frame of the Past | HUAWEI Mate 20 RS保时捷设计

你好，生活！

拍摄者：刘志勇（中国）

▲午后| HUAWEI P20 Pro拍摄

#情绪标签

拍摄者：张牙疼（中国）

▲别离| HUAWEI P30 Pro拍摄

九宫格

拍摄者：黄约翰（中国）

▲幕后花絮| HUAWEI P20 Pro 拍摄

此外还有时间线组别冠军黄政拍摄的《关于生活如梦的碎片》视频作品，以及其他优胜奖作品。可进入2019华为新影像大赛官网查看全部获奖作品

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有