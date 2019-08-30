游戏开发商“波兰蠢驴”公布财报：《巫师3》比去年卖得还好

IT之家8月30日消息 根据OC3D的报道，游戏开发商CD Projekt公布了2019年上半年的财务业绩，财报显示CD Projekt在2019年上半年的销售收入为2.144亿波兰兹罗提，净利润为5170万波兰兹罗提，约合人民币9300万元。

在财务报告中国，CD Projekt的CFO Piotr Nielubowicz表示，公司的财务状况受到了《巫师3：狂猎》强劲销售的影响，该游戏在2019年上半年的销量超过了去年同期。这也印证了CD Projekt的观点，即“高质量的游戏是值得的”。

2019年，《巫师3》很可能会继续保持强劲的销量，10月中旬这款游戏移植到到任天堂的Switch游戏机上。

根据维基百科，《巫师3：狂猎》是一款由CD Projekt开发并发行的动作角色扮演游戏，改编自波兰作家安德烈·斯帕克沃斯基的奇幻小说《猎魔人》，为2011年《巫师2：国王刺客》的续作以及巫师系列游戏的第三部正传。玩家控制主角利维亚的杰洛特，以第三人称视角在开放世界中游玩。

杰洛特是一名猎魔人，为寻找其失踪的养女四处游历，她遭到异界势力狂猎的追捕，后者企图使用其力量。游戏中，玩家使用武器和魔法战斗，与非玩家角色互动，完成主线及支线任务以获取经验值和金钱，用于增加杰洛特的能力和购买装备。游戏的核心故事有多种结局，由玩家在剧情某些分支点的选择决定。