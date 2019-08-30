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富士康拟扩建印度工厂，但苹果设备印度造仍面临挑战

2019-8-30 19:46:37来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

富士康近日宣布，为在印度制造更多的iPhone产品计划对目前现有的工厂进行扩建并再开两家新的组装工厂。

据早前彭博社消息称，特朗普与中国的贸易战，与其说是鼓励美国企业在美国生产，倒不如说是鼓励他们寻找下一个拥有廉价劳动力的市场。

对此，富士康印度市场负责人乔什·福尔格（Josh Foulger）表示：“不要把所有鸡蛋都放在一个篮子里，我们必须要找到可行和可靠的替代方案。这些替代工厂所在地必须要具有竞争力，正如我们不能在墨西哥建工厂制造手机一样。这在10年前是可行的，但今天就不起作用了。”

而对于富士康在印度设厂并扩大规模，最高兴的莫过于印度政府。印度政府正在采取与中国类似的政策，以便让企业在该国设立分公司变得更容易。2015年，富士康在印度斯里城（Sri City）开设了第一家工厂。先前有消息称富士康印度工厂最早将于2019年在印度生产高端iPhone手机，这将是富士康首次在印度为苹果组装iPhone。

据产业链最新消息称，富士康已正式启动了在印度的iPhone生产线，目前主要是用来生产iPhone X，而生产线年产能最大是100万台。与此同时，富士康也正在积极扩建印度工厂。

这意味着在印度生产iPhone将变得十分容易?并不是。

“印度工人群体仍然缺乏工业设计人员等高级技术工人，同时有能力提供诸如电池，半导体和处理器等关键部件的印度本土原材料供应商并不多。”Gartner India高级研究总监Anshul Gupta表示。与此同时，虽然印度政府为富士康工厂提供了土地，水和电力供应，但富士康等科技企业所在的地区仍然面临着严重缺水的局面。

据报道，除了在印度生产更多的iPhone外，苹果还准备在印度进行线上销售。不过有消息称，苹果在印度开设线下零售店的计划需要“一段时间后才能实施”。

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关键词：苹果富士康印度

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