报告：苹果App Store中国区下载榜前十需日均9.1万次下载

IT之家8月30日消息 今日，Sensor Tower发布了最新研究报告，报告分析了主要移动市场下载榜Top10准入门槛。

2019年，在苹果App Store中国区，非游戏类应用跻身下载榜Top10需要达到日均9.1万次下载。远高于美国和日本市场，分别为4.9万次与1.4万次。

手游方面，iPhone美国市场Top10准入门槛最高，日均下载量需达到4.3万次。其次为中国的2.9万次。日本和英国市场的Top10准入门槛则分别为1万次和8000次。