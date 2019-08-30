魅族Flyme 8内测版面向首批用户推送，真·大波更新内容！长截图都不够用

IT之家8月30日消息 魅族正式发布了全新的Flyme 8，官方称Flyme用户已达9000万，Flyme 8研发耗时491天，采用Alive Design的全新设计理念，让体验轻快而鲜活。即日起Flyme 8内测版/体验版系统尝鲜报名正式开启。打开魅族手机「系统更新」App即可参与报名。

魅族16s、16s Pro、16th、16th Plus、16 X、15、15 Plus、PRO 7高配版、PRO 7 Plus、魅蓝Note6预计于8月30日上午10点起根据报名顺序分批推送。

也就是说首批用户已经开始推送Flyme 8内测版系统8.9.8.30 daily更新，下载包大小为2.57GB。并且据网友称，更新内容之多，长截图都不够用。更新内容确实是海量更新。

魅族Flyme 8带来了全新的Alive Design设计理念，包括灵动壁纸、动效体验、滑动效果；Aicy全新智能助理，包括Aicy语音、Aicy纵览、Aicy识屏；小窗模式2.0升级，支持全局小窗、侧边呼出栏、平行小窗、头像气泡、便捷小窗；OneMind 3.5来了，新增进程收割者、文件系统、响应时间优化、切换唤醒4.0、功耗优化、资源托管3.0；游戏模式4.0升级，支持全新设计、手机加速、屏蔽来电、息屏运行、快捷录屏、电源键防误触、游戏相册、网络诊断；夜间模式2.0升级，支持颜色优化、场景重复；系统界面，改进包括通知栏、状态栏、桌面、简易手势、mBack；家庭守护，设置安全区域、安全轨迹、昵称自定义、人物角色优化、守护动态记录、家庭数字健康；相机升级，支持相机水印、超级夜景2.0、专业模式、亮度提升、连拍功能、文档校正、功能精简、操作振感；图库升级，包括界面改版、事物相册、图片搜索、拼图、缩放、贴纸；设置，支持奇妙形象、SOS紧急求助、免打扰、AI超清看图、驾驶模式、声音和振动、手势唤醒、高亮度模式；系统应用，支持短视频、Meizu Pay、手机管家；系统工具升级包括用户帮助、文件管理、便签、计算器、日历等等。