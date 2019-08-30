Papitube短视频配乐涉嫌侵权被诉，被判赔偿经济损失

IT之家8月30日消息 因认为Papitube推广机构在其制作的短视频中擅自使用原告经授权的录音制品，北京音未文化传媒有限责任公司（以下简称“北京音未公司”）将徐州自由自在网络科技有限公司（以下简称“徐州自由自在”）、北京春雨听雷网络科技有限公司（以下简称“北京春雨听雷”）诉至北京互联网法院，要求判令二被告赔偿经济损失及合理开支共计257041元。

2019年8月30日，北京互联网法院对此案作出一审判决，判令被告北京春雨听雷赔偿经济损失及合理支出共计7000元。

北京音未公司诉称：2019年1月8日，原告发现被告未经许可擅自使用音乐《Walking On the Sidewalk》（以下简称涉案音乐）作为背景音乐，制作名为“20180804期2018最强国产手机大测评”的商业广告推广短视频，并将该视频上传至“酷燃视频”通过自媒体账号“Bigger研究所第一季”传播，该视频播放近600万次，转发近4万次，评论超5万次，点赞近3万次。原告认为二被告侵害涉案音乐录音制作者权中的复制权、发行权、信息网络传播权三项权能。

法院经审理后认为，本案的主要争议焦点在于：Lullatone公司是否为录音制作者；原告是否获得有效授权；侵权事实的认定及二被告是否应承担赔偿责任。

第一，Lullatone公司是涉案作品录音制作者。通过互联网发表的作品，作者署非真名的，主张权利的当事人能够证明该署名与作者之间存在真实对应关系的，可以推定其为作者。本案中，二被告均认可“Lullatone”是来自美日的夫妻二人组的组合名称，Lullattone是Shawn James Seymour夫妇的“个人音乐计划”，故法院对于“Lullatone组合”为涉案作品作者、享有著作权予以确认。

第二，原告获得涉案音乐作品的录音制作者权。依照授权书及公证认证文件，认定北京音未公司获得了涉案音乐作品的录音制作者权，其有权在中国大陆地区内以自己名义提起诉讼。

第三，被告北京春雨听雷构成侵权并应承担民事责任。北京春雨听雷在庭审中认可其制作了涉案视频并将其上传至“酷燃视频”及新浪微博上，故认定北京春雨听雷公司制作的短视频配乐未经授权使用了涉案音乐。

最终，法院判决：被告北京春雨听雷赔偿原告经济损失及合理支出共计7000元，驳回原告其他诉讼请求。