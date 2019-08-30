2019年版第五套人民币发行，点钞机、ATM等现金机具同步升级

IT之家8月30日消息 昨日，中国人民银行官方发表名为《人民币上新啦》的文章，2019年版第五套人民币，将于8月30日正式“上新”。今日，2019年版第五套人民币正式发行，包括50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。银行业内人士提醒大家，今天是新版人民币发行的第一天，受客观条件的限制，不是每个银行网点都有新钞新币充足“到货”，大家过一段时间再去银行网点兑换成功率会比较高。

新版人民币入市流通后，验钞机和存取款机认不认呢？针对机具升级问题，央行有关负责人表示，目前银行机具（点钞机、ATM等）已全部升级完毕，到银行使用专业机具识别，完全没问题。央行已为机具企业开展升级提供了技术支持平台，并积极引导机具企业和广大商户尽快升级。非银行的社会商用机具因不具有行政强制性，是一种自愿行为，升级进度取决于商户与机具企业之间的合同约定，全面实现识别新版人民币还需一定时间。

“请大家遇到不能识别新版人民币的社会商用机具，提醒商户联系机具生产企业尽快进行升级。感谢大家对新版人民币发行工作的支持和理解！人民银行将继续引导更多机具实现升级，推动新版人民币顺利流通。”该负责人说。

不过，可以放心的是，未来人民银行会继续引导更多机具实现升级，推动新版人民币顺利流通。

4月22日，中国人民银行发布公告表示，将于2019年8月30日起发行2019年版第五套人民币。新的人民币保留有原有的元素，同时也对部分纸币硬币外观进行了调整。

8月以来，央行已升级测试识别2019年版第五套人民币设备，并发布了2019版第五套人民币宣传片。

2019年版第五套人民币外观调整

新版50元、20元、10元纸币中部面额数字调整为光彩光变面额数字，且调整了中部装饰团花的样式，左侧增加了装饰纹样，同时还调整了左侧横号码的样式、左侧胶印对印图案的样式，还取消了左下角光变油墨面额数字和右侧凹印手感线，右侧增加动感光变镂空开窗安全线和竖号码。同时调整了右侧毛泽东头像的样式和右上角面额数字的样式。

20元纸币和10元纸币还取消全息磁性开窗安全线。而1元纸币主要变化与50元、20元和10元纸币基本一致，1元纸币没有更换中部面额数字样式，同时也没有光变镂空开窗安全线。

2019年版第五套人民币1元硬币和1角硬币保持1999年版第五套人民币1元硬币元素，调整了正面面额数字的造型，背面花卉图案适当收缩。而1元硬币直径由25毫米调整为22.25毫米。正面面额数字“1”轮廓线内增加隐形图文“¥”和“1”，边部增加圆点，材质保持不变。1角硬币的直径和尺寸保持不变。





此次发行的2019版硬币中，变化最大的是5角硬币，2019年版第五套人民币5角硬币保持1999年版第五套人民币5角硬币元素，但调整了正面面额数字的造型，背面花卉图案适当收缩。材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍，色泽由金黄色改为镍白色。正背面内周缘由圆形调整为多边形。直径保持不变。

此前，央行已在2015年更新了新版100元纸币，在保持2005年版第五套人民币100元纸币主要设计元素的情况下，对部分图案做了调整，对整体防伪性能进行了提升。除了5元纸币外，新版的人民币风格样式更加统一一致。