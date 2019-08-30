曝华为开源平台网站上线，已显示有鸿蒙OS/方舟编译器分支

IT之家8月30日消息 近期，华为官方宣布，方舟编译器将在8月31日开源。现在根据网友反馈，现在华为开源平台（HUAWEI OpenSource）网站已经曝光现身，网站地址是：https://code.opensource.huaweicloud.com/home，目前还处于初始阶段。其中首页的例子显示最近更新时间是8月30日22点15分。

另外网友也发现了鸿蒙OS和华为方舟编译器的开源地址，https://code.opensource.huaweicloud.com/HarmonyOS/OpenArkCompiler/home（目前访问提示无权限）。

不出意外，华为开源平台将在8月31日开启使用，并且首先开源华为方舟编译器，此后将逐步开源鸿蒙OS系统。不过华为可能不会使用国外的GitHub等开源平台上传其代码。

在今年8月10日举行的华为开发者大会的松湖对话环节，华为消费者BG软件部总裁王成录说道： “很可能在最近一两个月，中国的首个开源基金会将正式的运营起来，这个开源基金会是完全的工业化的、非盈利的、开放的。

所有的厂商和个体的贡献者，都可以在开社区里面去贡献你的智慧，我们会根据大家贡献的排名来决定大家在设计的发言权，所以我们也正在思考去借鉴业界成熟的开源社区的运作规则，再制定咱们的第一版规则跟我们初创者先讨论，我们有一个1.0的版本去支撑这样信息的运营，在运营的过程中不断再修正、再优化再改进，我相信我们后发优势一定会帮助我们在这件事情上做的更好。”